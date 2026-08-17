Donald Trump anuncia una fuerte reducción de las maniobras militares de EEUU con Corea del Sur + Agregar ámbito en









El mandatario destacó su vínculo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y cuestionó el acuerdo por el cual Washington participa desde hace años en ejercicios conjuntos con Seúl.

Trump ordena reducir las maniobras militares de EEUU con Seúl. @POTUS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una fuerte reducción de las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y justificó la decisión al destacar su relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un. El mandatario cuestionó además la continuidad de estos ejercicios y sostuvo que representan un gasto elevado para Washington.

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Trump realizó el anuncio mientras está previsto que comiencen los ejercicios “Ulchi Freedom Shield”, organizados por las fuerzas estadounidenses y surcoreanas. Según explicó, ya no sería posible suspender por completo las maniobras de este año, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir de manera significativa su alcance.

El líder estadounidense afirmó que los ejercicios son costosos y señaló que “la mayor parte del gasto corre a cargo de EEUU, como suele ocurrir”. También consideró que las prácticas militares transmiten una señal “inapropiada” y “hostil” hacia Corea del Norte.

EEUU reducirá sus maniobras militares con Corea del Sur por decisión de Trump. Corea del Norte cuestionó los ejercicios militares Trump vinculó su decisión con el vínculo que asegura mantener con Kim Jong-un. Según sostuvo, desde que regresó a la Casa Blanca, el régimen norcoreano no representó una amenaza para Estados Unidos. Por ese motivo, cuestionó que Washington continúe participando en este tipo de maniobras con Seúl.

Desde Corea del Norte respondieron con críticas al anuncio. El Ministerio de Exteriores calificó los ejercicios como una “prueba general para una guerra de agresión” y advirtió que podrían aumentar de manera inédita la tensión en la región.

La reacción de Pyongyang se produjo en un contexto habitual de tensión antes de los grandes ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. En ocasiones anteriores, el Gobierno norcoreano utilizó estas maniobras para denunciar una supuesta preparación de un ataque y anticipó posibles demostraciones de su capacidad armamentística. En su mensaje, Trump también hizo referencia a una conversación con el presidente de Corea del Sur sobre la desnuclearización de Irán. Según relató el mandatario estadounidense, consultó al líder surcoreano sobre esa cuestión y recibió como respuesta: “No, gracias”.