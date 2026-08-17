Donald Trump sufrió otro revés en la Corte Suprema de EEUU por el caso E. Jean Carroll + Agregar ámbito en









La decisión del máximo tribunal dejó firme la indemnización de u$s5 millones establecida por un jurado, que responsabilizó al mandatario por abuso sexual y difamación contra la excolumnista de prensa.

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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por segunda vez el intento de Donald Trump de reabrir el caso por el que debe pagar una indemnización de u$s5 millones a E. Jean Carroll. El máximo tribunal mantuvo así el fallo de un jurado que en 2023 consideró al presidente responsable de abuso sexual y difamación contra la excolumnista.

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Los jueces no aceptaron revisar nuevamente la decisión que habían tomado en junio, cuando desestimaron el recurso presentado por Trump contra aquella sentencia. Sus abogados sostienen que el proceso judicial no fue justo y buscaron que la Corte reconsiderara el caso.

Caso E. Jean Carroll vs. Trump: claves de las demandas, condenas e inmunidad El conflicto comenzó en 2019, cuando Carroll publicó parte de sus memorias y acusó a Trump de haberla violado alrededor de 1996, en el probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en Manhattan. Trump rechazó desde el inicio esa versión y sostuvo que la escritora había mentido sobre lo ocurrido.

El juicio que terminó con la indemnización de u$s5 millones se centró en declaraciones realizadas por Trump en 2022, cuando calificó las acusaciones como un “bulo” y una “estafa” en redes sociales. En 2023, el jurado determinó que el entonces expresidente había abusado sexualmente de Carroll y la había difamado, aunque no concluyó que la hubiera violado.

Después de que la Corte Suprema rechazara su primera apelación en junio, Carroll recibió de Trump cerca de u$s5,63 millones, una suma que incluye los 5 millones fijados originalmente por el jurado y los intereses acumulados.

Además, Trump enfrenta otro proceso relacionado con Carroll. La Corte Suprema analiza su apelación contra una segunda condena, por u$s83,3 millones, derivada de las declaraciones que realizó en 2019, durante su primer mandato, cuando negó las acusaciones y aseguró que Carroll no decía la verdad. En ese expediente, la defensa del presidente sostiene que la inmunidad presidencial debería protegerlo frente a la demanda. Sus abogados consideran que los tribunales inferiores se equivocaron al determinar que Trump había renunciado a utilizar ese argumento.

Donald Trump no logra frenar la millonaria condena en el caso E. Jean Carroll.