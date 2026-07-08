EEUU descarta una intervención militar en Brasil por el narcotráfico + Agregar ámbito en









El canciller Mauro Vieira advirtió al Congreso que la catalogación de "narcoterroristas" para el PCC y el Comando Vermelho abría la puerta a operaciones de Washington en suelo local.

Washington descartó de manera oficial cualquier tipo de intervención en Brasil para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Lo que comenzó como una advertencia interna en el Parlamento brasileño escaló rápidamente a un conflicto bilateral con EEUU. El ministro de Relaciones Exteriores local, Mauro Vieira, envió un informe reservado a los legisladores planteando el peligro de una eventual incursión militar extranjera, motivada por las nuevas etiquetas de "narcoterroristas" que Washington asignó al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar: "Ese comentario es absurdo. Estados Unidos está adoptando medidas decisivas, en ejercicio de sus propias prerrogativas soberanas, para combatir a los narcoterroristas".

En sintonía con ese rechazo, el organismo norteamericano redobló la apuesta y apuntó contra el discurso de la diplomacia brasileña. "Las acusaciones vagas sobre una intervención suelen servir como pretexto para ayudar y encubrir a algunos de los grupos más violentos del mundo", prosiguió el Departamento de Estado, sugiriendo que sembrar sospechas sobre Washington termina favoreciendo a las propias organizaciones criminales.

Para la administración de Donald Trump, tanto el PCC como el Comando Vermelho dejaron de ser amenazas puramente locales. Foto: White House EEUU y Brasil: los motivos detrás de la grieta por el narcoterrorismo El malestar de Washington no es nuevo y responde a una preocupación directa sobre su propio territorio. Para la administración de Donald Trump, tanto el PCC como el Comando Vermelho dejaron de ser amenazas puramente locales; el gobierno estadounidense sostiene que ambas redes criminales ya operan activamente en varios estados norteamericanos, lo que evidencia un preocupante despliegue y alcance internacional.

Esta grieta en los criterios de seguridad bilateral alcanzó su punto más crítico a fines de mayo. El detonante fue la trastienda de una reunión en la Casa Blanca, donde Trump recibió al precandidato opositor brasileño, Flávio Bolsonaro, quien sugirió formalmente incluir a las dos facciones en la lista de agrupaciones narcoterroristas de EEUU, una jugada que terminó por dinamitar los canales diplomáticos habituales con el gobierno actual de Brasil.