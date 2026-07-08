SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de julio 2026 - 10:46

EEUU descarta una intervención militar en Brasil por el narcotráfico

El canciller Mauro Vieira advirtió al Congreso que la catalogación de "narcoterroristas" para el PCC y el Comando Vermelho abría la puerta a operaciones de Washington en suelo local.

Washington descartó de manera oficial cualquier tipo de intervención en Brasil para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Washington descartó de manera oficial cualquier tipo de intervención en Brasil para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Lo que comenzó como una advertencia interna en el Parlamento brasileño escaló rápidamente a un conflicto bilateral con EEUU. El ministro de Relaciones Exteriores local, Mauro Vieira, envió un informe reservado a los legisladores planteando el peligro de una eventual incursión militar extranjera, motivada por las nuevas etiquetas de "narcoterroristas" que Washington asignó al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho.

La respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar: "Ese comentario es absurdo. Estados Unidos está adoptando medidas decisivas, en ejercicio de sus propias prerrogativas soberanas, para combatir a los narcoterroristas".

Informate más

En sintonía con ese rechazo, el organismo norteamericano redobló la apuesta y apuntó contra el discurso de la diplomacia brasileña. "Las acusaciones vagas sobre una intervención suelen servir como pretexto para ayudar y encubrir a algunos de los grupos más violentos del mundo", prosiguió el Departamento de Estado, sugiriendo que sembrar sospechas sobre Washington termina favoreciendo a las propias organizaciones criminales.

Para la administraci&oacute;n de Donald Trump, tanto el PCC como el Comando Vermelho dejaron de ser amenazas puramente locales.

Para la administración de Donald Trump, tanto el PCC como el Comando Vermelho dejaron de ser amenazas puramente locales.

EEUU y Brasil: los motivos detrás de la grieta por el narcoterrorismo

El malestar de Washington no es nuevo y responde a una preocupación directa sobre su propio territorio. Para la administración de Donald Trump, tanto el PCC como el Comando Vermelho dejaron de ser amenazas puramente locales; el gobierno estadounidense sostiene que ambas redes criminales ya operan activamente en varios estados norteamericanos, lo que evidencia un preocupante despliegue y alcance internacional.

Esta grieta en los criterios de seguridad bilateral alcanzó su punto más crítico a fines de mayo. El detonante fue la trastienda de una reunión en la Casa Blanca, donde Trump recibió al precandidato opositor brasileño, Flávio Bolsonaro, quien sugirió formalmente incluir a las dos facciones en la lista de agrupaciones narcoterroristas de EEUU, una jugada que terminó por dinamitar los canales diplomáticos habituales con el gobierno actual de Brasil.

Te puede interesar

Otras noticias