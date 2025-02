EEUU desclasificó archivos de Jeffrey Epstein, pero crece el reclamo a Donald Trump por la lista de cómplices

En 2024, la jueza Loretta A. Preska de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, ordenó publicar la lista de presuntas víctimas y cómplices de Epstein. La resolución fue la última presentación del caso de Virginia Roberts Giuffre, una mujer americana que denunció haber sido abusada por Epstein cuando era menor de edad.

El multimillonario era dueño de la isla "Little St. James", que abarca aproximadamente 29,13 hectáreas, y fue el lugar donde forzó a menores de edad a ser sus esclavas sexuales, Su mujer, Ghislain Maxwell, fue condenada a 20 años por delitos vinculados a la integridad sexual. Entre los presuntos cómplices se encuentra el príncipe Andrew de Inglaterra, acusado por Virginia Roberts Giuffre de haberla violado cuando tenía 17 años.

EEUU difundió primera tanda de archivos sobre Jeffrey Epstein

“Este Departamento de Justicia está cumpliendo con el compromiso del presidente Trump con la transparencia y levantando el velo sobre las acciones repugnantes de Jeffrey Epstein y sus co-conspiradores”, dijo Pamela Bondi y agregó que la primera fase de los archivos publicados hoy "arroja luz sobre la extensa red de Epstein y comienza a proporcionar al público una rendición de cuentas que se debió haber hecho hace tiempo”.

El director del FBI, Kash Patel, también se refirió a la divulgación de archivos. “El FBI está entrando en una nueva era, una que estará definida por la integridad, la rendición de cuentas y la búsqueda inquebrantable de la justicia. No habrá encubrimientos, no faltarán documentos y no se dejará piedra sin remover, y cualquier persona del FBI anterior o actual que socave esto será rápidamente perseguida", expresó.

Luego aseguró que si en los archivos "hay lagunas, las encontraremos. Si se han ocultado registros, los descubriremos. Y llevaremos todo lo que encontremos al Departamento de Justicia para que lo evalúen por completo y lo difundan de manera transparente al pueblo estadounidense como debe ser. El juramento que hacemos es a la Constitución, y bajo mi liderazgo, esa promesa se mantendrá sin concesiones”.

La fiscal general también le exigió al FBI que entregue los archivos restantes al Departamento de Justicia antes de las 8:00 a. m. del 28 de febrero. Además, ordenó al director, Kash Patel, que investigue por qué no se cumplió con la solicitud de todos los documentos.

Influencers recibieron documentos desclasificados sobre Jeffrey Epstein, pero sigue el reclamo por la lista de cómplices

Los primeros en tomar contacto con la información divulgada por el Departamento de Justicia fueron un grupo de influencers de derecha, que asistieron a un encuentro con Trump, la fiscal Bondi y el titular del FBI, Patel, en la Casa Blanca. A la salida, mostraron una carpeta en lo alto, frente a las cámaras, que decía: "Desclasificados". Sin embargo, tal como informó el Gobierno, se trata de información que ya había sido filtrada.

"Hoy me reuní con el presidente Trump, el vicepresidente JD Vance, la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI Kash Patel en la Oficina Oval. Me entregaron una copia encuadernada de los Archivos de Epstein. Esta es la administración más transparente en la historia de Estados Unidos. ¿La mejor parte? Esto es solo el comienzo. La fiscal general Bondi confirmó que hay miles de documentos más del Archivo Epstein guardados en secreto en el Distrito Sur de Nueva York y que serán entregados al Departamento de Justicia en DC el 28 de febrero. La gente irá a la cárcel por lo que han hecho", dijo el comentarista político Rogan O’Handley, también conocido como DC Draino.

ssstwitter.com_1740701054086.mp4 Un grupo de periodistas conservadores, entre ellos el comentarista político Rogan O’Handley, también conocido como DC Draino, recibieron de mano del presidente Donald Trump la primera tanda de archivos de Jeffrey Epstein.

Pese a la euforia por la confirmación de la desclasificación, desde el Partido Republicano dispararon fuego amigo contra Trump. La congresista Anna Luna, quien lidera el grupo republicano de transparencia, cuestionó duramente la publicación del Departamento de Justicia.

Según aseguró, apenas se trata de la agenda de contactos del delincuente sexual. Los documentos no contienen la información detallada que se había solicitado. “Esto no es lo que pedimos ni lo que el pueblo estadounidense quería. Es una completa decepción”, expresó.

La lista de contactos de Jeffrey Epstein que divulgó EEUU

Entre los archivos publicados en la web oficial del Departamento de Justicia, se encuentran el listado de pruebas recabadas para la investigación, con la que se pretendía condenar al financista por liderar una red de trata de menores de edad con fines de explotación sexual.

C. Contact Book_Redacted_0.pdf

Además, se dieron a conocer los listados de vuelos de la mujer y cómplice de Epstein, Ghislain Maxwell, condenada a 20 años de cárcel, y una información de contactos del teléfono del abusador.

Uno de los puntos que generó mayor polémica en la opinión pública fue la publicación de la lista de "Masajistas", transcripta pero con un detalle: el registro contiene 254 posibles nombres que continúan tapados para "proteger información de potenciales víctimas".