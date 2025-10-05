EEUU devastador: el mar arrasó viviendas costeras en Carolina del Norte tras el paso de los huracanes Humberto e Imelda







Las imágenes difundidas por medios locales muestran cómo las casas colapsaron en cuestión de minutos, vencidas por la fuerza del Atlántico.

El fenómeno climático arrasó con las casas Foto: Geety

La combinación del oleaje provocado por los huracanes Humberto e Imelda generó una intensa marejada en la costa de Carolina del Norte, Estados Unidos, que terminó derribando al menos ocho viviendas construidas frente al mar. Las imágenes difundidas por medios locales muestran cómo las casas colapsaron en cuestión de minutos, vencidas por la fuerza del Atlántico.

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, las primeras cinco viviendas cedieron entre las 14 y las 14.45 del 30 de septiembre en la zona de Outer Banks, dentro del Parque Nacional Cabo Hatteras. Otra estructura se desplomó esa misma noche, cuando el Servicio Meteorológico de EE.UU. registró olas de hasta 3,6 metros. Las dos casas restantes cayeron entre el 1° y 2 de octubre, en la localidad de Buxton.

EEUU: el mar arrasó ocho viviendas costeras en Carolina del Norte Las autoridades confirmaron que todas las propiedades estaban deshabitadas y habían sido declaradas inhabitables previamente, por lo que no hubo heridos. Con estos últimos episodios, ya suman 20 las viviendas destruidas por el avance del mar desde 2020, reflejo del impacto creciente de la erosión costera y el aumento del nivel del océano.

El Departamento de Transporte cerró temporalmente un tramo de la autopista Highway 12 en la isla Ocracoke, y el servicio de ferry hacia Hatteras fue suspendido como medida de precaución.

Las autoridades ambientales pidieron a residentes y turistas evitar las zonas afectadas, debido a la presencia de escombros peligrosos y la posibilidad de nuevos derrumbes si persisten las condiciones adversas. Según el Servicio Meteorológico, el clima comenzó a estabilizarse durante el fin de semana, y se espera una mejoría gradual en los próximos días.