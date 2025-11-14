Moria Casán hizo una polémica revelación sobre el voto secreto en el "Bailando"

En la semana en que volvió a la televisión Casán se despacho con una revelación sorprendente.

La One reveló uno de los secretos del Bailando.

Moria Casán causó revuelo con una confesión sobre su paso como jurado del Bailando en la televisión.

Invitada al streaming de Olga, la conductora de La Mañana de Moria abrió su archivo personal y reveló el verdadero funcionamiento del voto secreto del Bailando —el programa que conducía Marcelo Tinelli —, uno de los enigmas más resguardados del show.

La One no dejó espacio para dudas: “El voto secreto que se manejaba... ahí no existían las matemáticas. Era un quilom..” , relató entre carcajadas.

La diva rememoró que en varias ocasiones sus comentarios en público no coincidían en absoluto con las calificaciones que emitía en secreto: “Yo le había hablado bien (a un participante)… después ibas a ver el voto secreto y la gente me miraba”, contó. Y concluyó con su habitual picardía: “¡Era un desconcierto!”.

Casán estrenó este lunes su nuevo ciclo, La Mañana de Moria por eltrece. Fiel a su estilo, la One inició la emisión con un monólogo donde mezcló humor, anécdotas personales y su característico sello provocador.

“¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”, comenzó la conductora, con ironía y glamour, protagonizando un sketch consigo misma frente a la cámara del estudio.

“Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby”, respondió ella misma con su habitual picardía.

“Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”, confesó Moria.

Sin quedarse solo en recuerdos, Moria profundizó en su lado espiritual: “Estuve estudiando Kabbalah. Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”.

La Mañana de Moria mostró un estreno a la altura de su protagonista: magnético, teatral y completamente original, acompañado por un equipo estelar integrado por: Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya.