Ya está en el Caribe el portaaviones de EEUU más grande del mundo: las primeras imágenes







El USS Gerald R. Ford ya se encuentra en las aguas del Caribe y la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro solo aumenta. Se

Se hicieron publicas las primeras imagenes del USS Gerald R. Ford en el Caribe.

El Pentágono difundió este jueves las primeras imágenes del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo. La nave ya se encuentra en aguas del Caribe, y tiene como objetivo estar a disposición para continuar con la presunta lucha contra el narcotráfico, que ya dejó 80 muertos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el regreso a la presidencia de Donald Trump en EEUU, la tensión entre el país norteamericano y Venezuela solo se acrecentó.





Ahora, El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, difundió impactantes imágenes vía X, que fueron acompañadas por el anunció de la Operación Lanza del Sur, que combate presuntamente en aguas internacionales y contra narcolanchas venezolanas.

Hegseth, aseguró en la misma publicación que “Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente”. “El Hemisferio Occidental es el vecindario de EEUU- y lo protegeremos”, indicó.

Las impactantes fotos del USS Gerald R. Ford y la escalada militar en el Caribe Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1989347787969003597&partner=&hide_thread=false Western Atlantic Ocean

In the #SOUTHCOM region, Carrier Strike Group Twelve delivers presence with purpose - deterring illicit networks, disrupting transnational threats, safeguarding the Caribbean, and defending the homeland. @CVN78_GRFord pic.twitter.com/zG4IVQS2ln — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025 A partir de la llegada del brutal USS Gerald R. Ford, la tensión se encuentra en su punto más caliente entre el gobierno de EEUU y el de Venezuela. Es que la relación entre ambas naciones es visiblemente tensa desde hace años, pero desde el regreso a la presidencia de Trump en enero de 2025, un posible enfrentamiento directo (además de la destrucción de las presuntas narcolanchas) parece hasta casi inminente.

Por otra parte, en cuanto al portaaviones en si, expertos discrepan sobre la posibilidad de que aviones de combate estadounidenses despeguen del USS Gerald R. Ford para bombardear objetivos dentro de Venezuela y presionar aún más a Maduro para que renuncie. Sin embargo, ya sea que sirva para ese propósito o solo patrulle el Caribe mientras Estados Unidos destruye barcos que acusa de traficar drogas, la presencia del buque de guerra de 100.000 toneladas por sí sola está enviando un mensaje.



“Este es el ancla de lo que significa tener poder militar de Estados Unidos una vez más en América Latina”, señaló Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group para la región de los Andes. “Y esto ha generado muchas ansiedades en Venezuela, pero también en toda la región. Creo que todos están observando esto con cierta expectación para ver cuán dispuesto está Estados Unidos a realmente usar la fuerza militar marines en el caribe Tropas estadounidenses se hacen presentes en el mar Caribe, este viernes por la tarde.