EEUU: Donald Trump congeló las solicitudes de inmigración de 19 países

la administración republicana suspendió la tramitación de residencias y ciudadanías de personas provenientes de un grupo de países incluidos en las restricciones de viaje.

El gobierno de Donald Trump ordenó frenar las solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países incluidos en el veto migratorio. Shutterstock

El gobierno de Estados Unidos suspendió la tramitación de solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países afectados por el veto migratorio, una medida que incluye pedidos de residencia permanente y ciudadanía. La administración de Donald Trump adoptó esta decisión mientras define nuevos lineamientos de verificación para los inmigrantes alcanzados por las restricciones.

Según fuentes, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó a los funcionarios “detener la adjudicación final de todos los casos” vinculados a personas provenientes de las naciones afectadas por la proclamación presidencial de junio. La medida es temporal, aunque operativa desde este lunes.

Viajar a EEUU La suspensión afecta trámites de residencia permanente y ciudadanía gestionados por el USCIS. CBS News confirmó que la suspensión rige mientras el Gobierno elabora nuevas instrucciones sobre los procedimientos de revisión y control aplicados a los inmigrantes alcanzados por el veto migratorio. En paralelo, The New York Times subrayó que la lista involucra a algunos de los países más pobres e inestables del mundo.

Cuáles sos países completamente restringidos En junio, la Casa Blanca aplicó una prohibición total de ingreso a ciudadanos de 12 países que, según el Gobierno, presentan “deficiencias en materia de control y verificación” y representan “un riesgo muy alto” para la seguridad nacional. Se trata de:

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen Todos ellos quedaron incluidos en la prohibición absoluta, sin excepciones de ingreso.

TRUMP POINTING La proclamación presidencial es parte del endurecimiento general de la política migratoria bajo el nuevo mandato de Trump. Cuales con los países con restricciones parciales Además, Estados Unidos limitó parcialmente el ingreso de ciudadanos de otros siete países que, según la Casa Blanca, “también suponen un alto riesgo para Estados Unidos”. Estos son: Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela Las restricciones varían según el tipo de visa, pero en todos los casos implica un freno significativo al ingreso de solicitantes. Una política migratoria endurecida La suspensión de las adjudicaciones forma parte del endurecimiento general de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Aunque la medida es provisoria, constituye un nuevo capítulo en el esquema de vetos selectivos aplicado desde principios de año, cuyas implicancias afectan miles de trámites en curso. Mientras se aguardan nuevas instrucciones, las solicitudes seguirán congeladas y los funcionarios del USCIS no podrán emitir resoluciones finales hasta nuevo aviso.