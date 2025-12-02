The Wall Street Journal publicó un editorial donde reclama a Donald Trump sacar a Nicolás Maduro "de una forma u otra" del poder + Seguir en









El diario estadounidense pidió que Trump “remueva del poder” a Maduro y aseguró que un cambio de régimen “no sería un golpe”, sino una defensa de la democracia.

El diario estadounidense analizó la situación venezolana y apuntó directamente contra el mandatario chavista.

The Wall Street Journal afirmó que derrocar a Nicolás Maduro “responde al interés nacional de Estados Unidos” y sostuvo que Donald Trump debe sacar al mandatario “de una forma u otra”. El editorial, que advierte sobre Cuba y Rusia, reavivó la tensión política en torno a Venezuela.

El influyente diario norteamericano aseguró que Trump enfrenta una pulseada que involucra no solo al presidente venezolano, sino también a “los aliados del dictador en La Habana y Moscú”. Según el medio, si el republicano pretende sostener su estrategia en Caracas, “Maduro debe ser removido del poder de una forma u otra”.

El editorial que encendió la discusión El WSJ sostuvo que, aunque Trump “nunca ha dicho explícitamente que su objetivo en Caracas sea un cambio de régimen”, la evidencia muestra que esa es la dirección de su política. El periódico, propiedad de Rupert Murdoch recordó que este último tituló su portada del lunes como “Madur-go”.

maduro trump El texto sostiene que Washington debe enfrentar con firmeza la crisis política y humanitaria de Venezuela. El fin de semana, Trump ordenó considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado en su totalidad”, tras reportes de una conversación directa con Maduro. Más tarde, a bordo del Air Force One, confirmó la llamada, aunque se negó a dar detalles: “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”, declaró ante periodistas.

La presión militar y los riesgos para Trump El WSJ resaltó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo, miles de soldados y bombardeos a presuntas embarcaciones de narcotráfico. Sin embargo, advirtió: “No se envía al 25% de los buques de guerra desplegados de la Armada, cazas F-35 y miles de infantes de marina simplemente para destruir lanchas de narcotraficantes”.

Según el editorial, la situación se encamina hacia dos posibles escenarios: Maduro abandona el poder y deja el país, lo que validaría la estrategia de Trump, o resiste la presión, exponiendo al presidente norteamericano a un fracaso político. El texto también afirma que “la inteligencia cubana trabaja estrechamente con la red de contrainteligencia militar de Maduro” para desactivar cualquier intento de golpe, y detalla que Rusia “envió recientemente un general a Caracas” para asesorar al régimen. Nicolás Maduro El periódico remarcó que la Casa Blanca debería asumir un rol central para presionar por una transición democrática. LA Times La advertencia final del diario El WSJ aseguró que un eventual abandono del poder por parte de Maduro sería un triunfo geopolítico para Washington, pero planteó los costos de una intervención directa: bajas estadounidenses, un posible conflicto externo y el riesgo de contradecir a la base electoral de Trump, que “le prometió terminar guerras, no iniciarlas”. Finalmente, el editorial defendió la legitimidad de un cambio de régimen al afirmar que “nadie debería pensar que esto sería un ‘golpe’”. Según el diario, “los venezolanos votaron abrumadoramente por la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, pero Maduro se negó a ceder el poder. Derrocarlo en favor del presidente electo restauraría la democracia”.