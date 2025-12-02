Donald Trump indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández + Seguir en









El exmandatario hondureño había sido condenado a 45 años de prisión en EEUU, por ingresar cocaína a territorio estadounidense.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump. El exmandatario esquivo una condena a 45 años de prisión. Foto: Reuters

Donald Trump, presidente de EEUU, indultó al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue condenado en el país norteamericano a 45 años de cárcel por narcotráfico, y salió libre según relató su esposa este martes.

Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes, según también informó el sitio web de la Oficina de Prisiones de EEUU. El portal mostraba que Hernández fue liberado de la Penitenciaría Federal de Hazelton en Virginia Occidental el lunes y un portavoz de la oficina confirmó su liberación el martes. "Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump", afirmó Ana García Carías en su publicación e incluyó una foto del listado de la Oficina de Prisiones para Hernández que indicaba su liberación.





Para Trump, en cambio, Hernández habría sido víctima de un armado político de la administración el expresidente Joe Biden. Según el entorno del expresidente estadounidense, el indulto responde a la intención de “corregir abusos del Departamento de Justicia bajo el gobierno anterior”.

“La administración previa utilizó al Departamento de Justicia como un arma y lo acusaron porque era presidente de Honduras”, señalaron voceros republicanos. Trump, por su parte, sostuvo que la decisión también se vincula a su ofensiva contra el narcotráfico: impedir el ingreso de drogas a las fronteras estadounidenses “por tierra o por mar”.

Según la Justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un narco-Estado. Pero Trump considera que fue víctima de un montaje de su antecesor Biden.

En una ocasión Hernández se jactó de que iban a “meter las drogas en las narices de los gringos”. Aceptó un soborno de un millón de dólares del Chapo Guzmán para permitir que los cargamentos de cocaína pasaran por Honduras.