Donald Trump redobla la apuesta contra Venezuela y anticipa operaciones terrestres









"Es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, dijo el presidente de Estados Unidos respecto a los ataques por tierra.

Donald Trump reafirmó que EEUU avanzará con operativos terrestres en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que las fuerzas militares de su país avanzarán con una nueva fase de la operación Lanza del Sur en Venezuela e intensificarán "muy pronto" los ataques contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe. A su vez, también volvió a mencionar la opción de iniciar "operaciones en tierra", al señalar que este camino sería "mucho más fácil". "Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó.

Este nuevo anuncio se dio luego de un encuentro con su Gabinete, en el marco de creciente tensión diplomática entre ambos países y luego de que el propio Trump confirmara un diálogo con su par de Venezuela, Nicolás Maduro.

El líder republicano afirmó que después de los ataques de las fuerzas norteamericanas, la cantidad de barcos con drogas en el Caribe disminuyó "mucho". Desde el comienzo del despliegue de EEUU, se destruyeron una veintena de embarcaciones y murieron 80 personas a causa de los ataques.

Trump además amenazó a otros países con medidas similares: "Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Mandaban asesinos y vaciaban sus cárceles en nuestro país".

Escala la tensión diplomática entre EEUU y Venezuela A su vez, días atrás el mandatario estadounidense advirtió a pilotos y aerolíneas considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, endureciendo la presión en la zona.

Por su parte, Maduro publicó una carta dirigida hacia la OPEP, solicitando el fin de la "agresión" estadounidense, que desplegó en el Caribe, cerca de 15.000 soldados, aviones de combate, destructores y el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. Tras la breve llamada entre ambos, Trump rechazó una serie de solicitudes del venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada a la agencia. Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa. Además, solicitó la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, agregaron tres de las fuentes. También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios de su régimen, muchos acusados de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción.