El papa León XIV expresó su preocupación por la "alarmante situación" en Ceuta y pidió soluciones

Durante el rezo del Ángelus este domingo, el sumo Pontífice manifestó su inquietud por la crisis migratoria que atraviesa el enclave español en África. Exigió una respuesta basada en el diálogo y la solidaridad ante la emergencia humanitaria.

El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por la crisis migratoria que afecta a la ciudad española de Ceuta y reclamó una respuesta basada en la paz, la estabilidad y la justicia. El mensaje fue pronunciado al término del rezo del Ángelus en la Plaza San Pedro, donde el Pontífice dedicó unas palabras a la emergencia humanitaria que mantiene en alerta a España y a la Unión Europea.

El pronunciamiento de León XIV constituye una de sus intervenciones más contundentes sobre la situación en la frontera sur de Europa. Fiel a la línea que ha mantenido desde el inicio de su pontificado, el líder de la Iglesia católica insistió en la necesidad de priorizar la dignidad humana y el diálogo frente a las tensiones políticas derivadas del fenómeno migratorio.

"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta", afirmó el Papa, quien pidió a Dios, por intercesión de Nuestra Señora de África, que ayude a encontrar soluciones pacíficas y justas para afrontar la crisis. El llamado se produjo mientras continúan las repercusiones por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos durante los últimos días.

La crisis en Ceuta desató un fuerte debate dentro de la Unión Europea sobre la gestión de las fronteras exteriores del bloque y la cooperación con Marruecos. En ese contexto, distintos gobiernos europeos impulsan reuniones de urgencia para coordinar una respuesta común frente a una de las mayores emergencias migratorias registradas en la ciudad autónoma española.

La situación en Ceuta continúa siendo compleja después de que los días 30 y 31 de julio se produjera un intento masivo de entrada en el enclave español por parte de migrantes procedentes de Marruecos. Muchos de ellos trataron de alcanzar a nado el territorio español, en un episodio sin precedentes que dejó numerosas víctimas.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la agencia EFE, alrededor de 73.500 migrantes habrían regresado a Marruecos y las víctimas mortales ascenderían a 71. No obstante, el Ministerio del Interior español no ha confirmado estas cifras y mantiene una estimación oficial de más de 48.300 retornos frente a entre 50.000 y 60.000 entradas. Según los últimos datos difundidos, el número de fallecidos podría haber aumentado hasta 84.

Dramática situación humanitaria en Ceuta.

Oración para que cesen las guerras en el mundo

La preocupación del Papa por quienes están sufriendo a causa de los numerosos conflictos que siguen activos en el mundo se ha mantenido muy presente en su corazón, tanto por las guerras que ocupan la atención de los medios de comunicación como por aquellas que han quedado relegadas al olvido.

“Continuemos rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos. Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, especialmente a los más débiles e indefensos: niños, ancianos y enfermos. Que el Señor consuele a quienes sufren y bendiga la labor de quienes llevan ayuda y consuelo.”

El Pontífice ha renovado así su llamamiento a la paz y ha pedido no olvidar a las poblaciones afectadas por los conflictos que continúan provocando sufrimiento en distintas partes del mundo.

Entre las situaciones que han seguido generando preocupación se encuentra la guerra en Ucrania. En los últimos días, nuevos ataques del ejército ruso han causado al menos ocho víctimas. Además, un atentado suicida en Moscú, frente a un local donde, según las primeras informaciones, se encontraba el jefe de la aviación militar rusa, ha dejado tres personas fallecidas.

Avanza la posible visita de León XIV a la Argentina: qué se sabe

El presidente Javier Milei recibió este viernes las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La formalización de su misión diplomática representa un nuevo paso institucional de cara a una eventual visita del papa León XIV a la Argentina.

Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el mandatario recibió al representante pontificio, quien tendrá entre sus primeras tareas avanzar en la organización de un posible viaje del papa al país. Distintas versiones ubican la visita en noviembre, aunque por el momento no existe una confirmación oficial del Vaticano.

Milei recibió las cartas credenciales de Michael Wallace Banach, nuevo representante de la Santa Sede en la Argentina.

Días atrás, Banach había entregado una copia de sus cartas credenciales al canciller, como parte del procedimiento previo a su presentación formal ante el jefe de Estado. “Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”, expresó entonces Quirno.

El nuevo nuncio también mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

La llegada del representante de la Santa Sede renovó las expectativas sobre una posible gira regional de León XIV. En caso de concretarse, el recorrido podría incluir también a Uruguay y Perú.