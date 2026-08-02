Capturaron en México a "La Quiringua", líder del Cártel de Los Reyes por quien EEUU ofrecía u$s5 millones

El Ejército mexicano detuvo a Alfonso Fernández Magallón, señalado como jefe del cártel de Los Reyes y buscado por Washington.

El Ejército mexicano capturó a un líder del cártel de Los Reyes buscado por Estados Unidos.

El Ejército de México capturó a Alfonso Fernández Magallón , señalado como líder del cártel de Los Reyes, una organización narcotraficante que opera en el estado de Michoacán. El detenido era buscado por Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de u$s5 millones por información que permitiera localizarlo.

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La detención fue informada este sábado por el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch , quien confirmó el operativo a través de un mensaje publicado en redes sociales. Según detalló el funcionario, el acusado contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín .

Aunque las autoridades mexicanas no difundieron inicialmente el nombre del detenido, medios locales identificaron al capturado como Alfonso Fernández Magallón , considerado uno de los principales referentes del cártel de Los Reyes, una organización con presencia en Michoacán.

Luego del arresto, integrantes del grupo criminal llevaron adelante acciones de protesta en distintos puntos de Michoacán. Según informó García Harfuch, miembros del cártel de Los Reyes realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en dos municipios de la entidad.

Alfonso Fernández Magallón era señalado como uno de los principales referentes criminales en Michoacán.

El secretario de Seguridad aseguró, sin embargo, que las autoridades mantenían el control de la situación y garantizó la seguridad en la región. Michoacán, un estado ubicado en el oeste del país, es una zona estratégica por su actividad económica y su ubicación geográfica.

La entidad, con una superficie similar a la de Costa Rica, concentra una importante industria agroexportadora y cuenta además con un puerto relevante sobre la costa del Pacífico. Esa combinación convirtió al territorio en un punto de interés para grupos dedicados a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades criminales.

Tras el operativo, integrantes del cártel realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en dos municipios. @daviddelapaz

Estados Unidos destacó la captura y el trabajo conjunto

El operativo también fue celebrado por autoridades estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la actuación del Ejército mexicano y del gabinete de seguridad del país tras conocerse la captura.

El diplomático aseguró que la detención del líder criminal “envía otro mensaje claro: los delincuentes no tienen dónde esconderse”. Además, remarcó que la cooperación entre ambos países continúa enfocada en combatir a las organizaciones narcotraficantes.

Johnson afirmó que el “compromiso compartido” entre México y Washington para “desmantelar los cárteles y hacer que los criminales violentos rindan cuentas sigue dando resultados”.

La captura de Fernández Magallón representa un nuevo golpe contra una estructura criminal que opera en una de las regiones más complejas de México, en medio de los esfuerzos de las autoridades por reducir la influencia de los grupos dedicados al narcotráfico y la violencia organizada.