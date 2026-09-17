Murió Cat Frazier: quién fue la diseñadora de los famosos gif de internet de los 2000

La mujer nacida en Alabama, EEUU, contribuyó a la cultura digital con una estética basada en el maximalismo y colores vibrantes. Se formó en estudios críticos y visuales en 2013.

La muerte de la diseñadora gráfica estadounidense Cat Frazier conmocionó al internet , en junio de este año. No fue una artista digital más sino que contribuyó con creaciones absurdas a través de GIFs que revolucionaron el ciberespacio los primeros años del s XXI.

Su carrera comenzó a partir de indagar en la web Internet Archaeology , hoy desaparecida, que preservaba páginas de los primeros años del diseño en internet, en la década de 1990 y principios de la de 2000, en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace.

Catherine Louise Frazier nació el 5 de abril de 1991 en Montgomery, Alabama , donde su padre, Hollis Gorman, era obrero. Fue criada solo por su madre Annie hasta sus 10 años, momento en el que la mujer falleció.

Frazier murió el 29 de junio en un hospital de Oakland, California, tres semanas después de haber sido ingresada por una emergencia relacionada con el corazón. Tenía 35 años y la noticia fue confirmada por su hermana Lisa pero no había sido ampliamente reportada en ese momento.

La estética de Frazier, maximalista

La estética retromaximalista de Frazier no representaba exactamente la nostalgia. Pero su adopción de una era más temprana y exploratoria de internet reflejaba un creciente rechazo contra la corporativización de la vida en línea, a medida que otras comunidades de GeoCities daban paso a una vida online basada en grupos de Facebook e hilos de Twitter.

Allí encontró colores vibrantes, texturas de calidad y una filosofía de “hacelo vos mismo” que parecía ir en contra de todo lo que le estaban enseñando en la universidad. “Lo que disfruto de ver sitios como GeoCities es que la expresión personal y hablar de las cosas era más importante que hacer que todo se viera único y uniforme”, le confesó al sitio web The Creative Independent en 2017.

Otra de las cosas que ponderó sobre estas webs es que “se te permitía jugar con tu diseño web y tu texto”. En noviembre de ese año formó un perfil en Tumblr al que llamó AnimatedText. Usando un conjunto de programas, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad, diseñó GIFs en 3D con chillones de frases irónicas y oraciones cortas y de humor negro.