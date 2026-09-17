El presidente iraní, Masud Pezeshkian, podrá participar del encuentro junto al canciller Abbas Araghchi, aunque los representantes estarán sujetos a restricciones de movimiento y otras condiciones durante su permanencia en Nueva York.

EEUU autorizó el ingreso de la delegación de irán para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

EEUU autorizó este jueves las visas necesarias para que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian , el canciller Abbas Araghchi y otros integrantes de la delegación iraní participen la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El Departamento de Estado confirmó que permitirá la presencia de la delegación durante la Semana de Alto Nivel, que incluye el debate general de la 81ª Asamblea General. Según explicó el organismo, la decisión responde a las obligaciones de EEUU como país anfitrión de la sede de la ONU .

“De conformidad con nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación central del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, señaló el Departamento de Estado.

La autorización, sin embargo, no implica libertad de movimiento plena dentro de EEUU . Washington indicó que la delegación será más reducida que la enviada por Irán el año pasado y estará sujeta a controles específicos durante su permanencia en Nueva York. “ La delegación estará sujeta a restricciones de viaje y tendrá prohibida la compra de bienes de lujo y otros productos conforme a nuestra política ”, agregó el organismo.

La Asamblea General inició su nuevo período de sesiones el 8 de septiembre , mientras que el debate general de alto nivel se desarrollará entre el 22 y el 26 de septiembre y continuará el 28. Durante esas jornadas, jefes de Estado, de Gobierno y otros representantes de alto nivel expondrán las posiciones de sus países ante los 193 Estados miembros.

EEUU autorizó este jueves las visas necesarias para que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el canciller Abbas Araghchi y otros integrantes de la delegación iraní.

La participación de Pezeshkian en medio de las tensiones con EEUU

La presencia de Pezeshkian en Nueva York se producirá en medio de una relación especialmente deteriorada entre Irán y EEUU. El conflicto entre ambos países comenzó a finales de febrero y, más de seis meses después, continúa sin un entendimiento sobre las principales disputas vinculadas con las operaciones militares, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de tensión debido a su importancia para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos. La zona conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y las restricciones al tráfico marítimo incrementaron la presión sobre uno de los principales corredores energéticos del mundo.

La confrontación también tiene repercusiones en otros puntos de Medio Oriente. En Yemen, los hutíes respaldados por Teherán intensificaron sus acciones contra instalaciones y rutas marítimas vinculadas con Arabia Saudita, mientras que la situación también afecta al Bab el Mandeb, paso estratégico entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

Washington mantiene además una política de sanciones contra Irán y lo considera un Estado patrocinador del terrorismo. En las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump incrementó sus esfuerzos para limitar las fuentes financieras que, según EEUU, permiten sostener estructuras vinculadas al régimen iraní.

La decisión sobre las visas iraníes fue anunciada un día después de que Washington negara el ingreso a Mahmoud Abbas para participar en la misma reunión internacional. El Departamento de Estado también informó que no concederá visas a determinados funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, al argumentar que incurrieron en acciones que, según su posición, perjudican las perspectivas de paz.

La diferencia entre ambos casos quedó expuesta mientras Washington prepara la recepción de delegaciones extranjeras para una semana en la que cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto asistir presencialmente a las actividades de alto nivel de Naciones Unidas.

En el caso iraní, la autorización permitirá que sus principales representantes ingresen a territorio estadounidense para participar en el principal foro diplomático multilateral del año, aunque bajo las condiciones y restricciones fijadas por el país anfitrión.