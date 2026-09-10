Javier Milei suspendió un viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas + Agregar ámbito en









El Presidente canceló la visita prevista para el 21 de octubre, que incluía una disertación en Oxford y un encuentro con empresarios. La decisión se conoció horas después de que el Gobierno confirmara el viaje.

Milei finalmente no viajará al Reino Unido en octubre. RT

El presidente Javier Milei suspendió el viaje a Londres previsto para el próximo 21 de octubre, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. La gira, que contemplaba una disertación en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios, quedó sin efecto, aunque por el momento el Gobierno no informó los motivos de la decisión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La visita al Reino Unido, que no contemplaba un encuentro con el primer ministro Andy Burnham, iba a concretarse en medio del recrudecimiento de las diferencias con ese país por la soberanía de las Islas Malvinas y después de que el Gobierno decidiera llevar nuevamente el reclamo argentino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La suspensión se conoció pocas horas después de que fuentes oficiales habían confirmado que Milei viajaría a Londres.

La agenda internacional más inmediata del Presidente será su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto darle prioridad al reclamo argentino por las islas. Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi.

En las próximas semanas, además, el Presidente tiene previsto sumar una escala en París para participar de la Argentina Week y viajar el 14 de octubre a Washington, donde asistirá como invitado de honor a la Gala Oficial del Hispanic Heritage.