Si se busca marcar un feriado nacional en septiembre, el calendario quedará intacto ya que el próximo será el domingo 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Calendario 2025: ¿cuándo es el próximo feriado?
EL calendario de feriados 2025 indica que el próximo asueto oficial a nivel nacional cae un domingo por lo que no tendremos un fin de semana largo.
Sin embargo, septiembte sí cuenta con festividades judías reconocidas por ley, que se consideran días no laborables exclusivamente para quienes profesan esa religión. En efecto, el martes 23 y miércoles 24 de septiembre se celebrará el Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). En esas fechas, comercios y oficinas vinculadas a la comunidad suelen permanecer cerrados.
A su vez, la comunidad educativa, que en algunas instituciones suele dar asueto por el Día del Estudiante el 21 de septiembre, tampoco hay buenas noticias, dado que este año caerá domingo.
Feriados 2025: cuántos faltan por cumplirse
Aunque no todos los feriados restantes del año se conviertan en fin de semana largo, aún quedan varios en el calendario 2025.
- En octubre, se celebrará el Día de la Raza, el 12 de octubre, que también caerá domingo. El 2 de octubre la comunidad judía festejará el Día del Perdón (Yom Kipur).
En noviembre, habrá un fin de semana extralargo de cuatro días, del viernes 21 al lunes 24. El viernes será día no laborable con fines turísticos y el lunes se celebrará el Día de la Soberanía Nacional.
En diciembre, el último gran descanso del año se dará entre el sábado 6 y el lunes 8, por el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción. Y, claro, el 25 de diciembre (Navidad), que caerá jueves, también será feriado.
Cabe destacar que varios intendentes y empresarios del área le han pedido al Secretario de Turismo, Daniel Scioli, trasladar o sumar un asueto en octubre, para recuperar las pérdidas que han sufrido en los últimos meses.
