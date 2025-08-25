APU de ANSES: cuáles son los pagos únicos que siguen vigentes en septiembre 2025 y cuáles son sus montos con aumento

Junto con la publicación del índice inflacionario de julio, se dieron a conocer los montos de las prestaciones para el próximo mes.

Estos son lo montos de la APU para septiembre en 2025.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue del 1,9%. Este porcentaje también refleja el aumento que recibirán las prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en septiembre de 2025 , incluyendo la Asignación de Pago Único (APU) en sus tres variantes de nacimiento, adopción y matrimonio.

Esto se debe a lo establecido en la fórmula de movilidad vigente, contemplada en el Decreto 274/24, que acuerda aumentos todos los meses a las asignaciones, jubilaciones y pensiones del sistema de ANSES en base al dato de inflación del mes anterior.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) tienen como objetivo llegar a las personas que estén contempladas en los siguientes grupos:

Hay tres variantes de la Asignación de Pago Único, cuyos valores varían: Por nacimiento, adopción y matrimonio.

Cómo solicitar las APU de ANSES

El trámite para acceder a la Asignación de Pago Único de ANSES se puede llevar a cabo a través del portal Mi ANSES o solicitando turno para atención presencial en las oficinas del ente. De cualquiera de las dos maneras, se debe presentar el DNI vigente y la partida de nacimiento en caso de nacimiento o adopción, o acta de matrimonio

El depósito de la prestación se hace de forma directa en la cuenta bancaria de solicitante, según el CBU que se informe. El plazo para verlo acreditado puede variar entre 15 y 30 días hábiles posteriores a la presentación de los documentos requeridos,

Monto de las APU de ANSES en septiembre 2025

En septiembre las Asignaciones de Pago Único recibirán un aumento del 1,9%, por lo que sus montos quedarán así:

Nacimiento: $67.062,91

Adopción: $401.004,96

Matrimonio: $100.421,34

Estas prestaciones, como lo dice el nombre, son de pago único, lo que quiere decir que se deposita una sola vez a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos.