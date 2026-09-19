China criticó a EEUU por una ley que refuerza las sanciones contra Rusia e Irán + Agregar ámbito en









Se trata de una ley impulsada por Washington contra compradores de petróleo ruso. Pekín se opuso por considerar que carece de autorización de las Naciones Unidas.

La ley de EEUU apunta contra los compradores de productos energéticos provenientes de Rusia.

China criticó una nueva ley impulsada por EEUU que refuerza las sanciones contra Rusia e Irán, firmada el viernes por la noche por el presidente Donald Trump. La medida impulsada por Washington va contra compradores de petróleo de Moscú.

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Desde el Ministerio de Comercio de Pekín, un portavoz expresó que mantienen una oposición sistemática a las sanciones unilaterales y a las denominadas sanciones secundarias.

En concreto, Pekín se opone a las medidas que carecen de autorización de las Naciones Unidas o de fundamento en el derecho internacional, según expresaron este sábado.

China criticó a EEUU por una ley que refuerza sus sanciones contra Rusia e Irán Además, agregó que China seguirá de cerca a Washington y "se reserva el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, intereses de desarrollo y los derechos e intereses legítimos de sus empresas" a la par de mantener "relaciones comerciales estables a través del diálogo y la consulta".

Trump firmó el viernes una ley que autoriza la imposición de aranceles a los países que compren productos petrolíferos rusos, una medida seguida de cerca por Ucrania, que busca un mayor respaldo de EEUU en su guerra con Moscú.

China seguirá de cerca a Washington y "se reserva el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía", según su Ministerio de Comercio. Entre los cinco principales compradores de productos petrolíferos rusos, figuran China, la India y aliados de EEUU como Turquía, los cuales podrían verse afectados por nuevos aranceles de amplio alcance. Por su parte, los detractores del proyecto sostienen que podría abrir la puerta a la imposición impuestos a toda la Unión Europea (UE), por países miembro que son clientes de la energía rusa. China advierte a EEUU sobre los peligros de militarizar el espacio China pidió a Estados Unidos que deje de presentar el desarrollo de la inteligencia artificial como una amenaza. El Gobierno chino advirtió que este tipo de mensajes puede aumentar las tensiones entre ambos países y defendió la cooperación para avanzar en esta tecnología. Además, rechazó las acusaciones de que el crecimiento de la industria china de IA represente un riesgo para el resto del mundo. La respuesta de Pekín llegó después de las declaraciones de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic. El empresario planteó la necesidad de controlar el ritmo de avance de la inteligencia artificial y mantener las restricciones que EEUU aplica a China para acceder a tecnología avanzada. Según su postura, si Pekín consigue una ventaja importante en este sector, podría generar consecuencias para la seguridad internacional.