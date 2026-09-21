Irán amenaza a EEUU con ataques "dolorosos" contra todas sus bases en Medio Oriente

El principal comando militar iraní aseguró que responderá “sin limitación ni reserva alguna” ante una nueva ofensiva y también advirtió a los países de la región.

Irán amenazó a Estados Unidos con lanzar ataques “continuos, efectivos y dolorosos” contra todas sus bases e intereses en Medio Oriente si Washington vuelve a actuar militarmente contra Teherán, en medio de una nueva escalada de tensión regional y tras una reunión de altos mandos estadounidenses, israelíes y árabes en Alemania.

La advertencia fue realizada por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar iraní , que sostuvo en un comunicado difundido por medios locales que Washington habría decidido reanudar sus acciones contra el país persa durante un reciente encuentro realizado en Europa.

“Si Estados Unidos comete cualquier error contra Irán, todas sus bases e intereses en la región serían blanco de ataques continuos, efectivos y dolorosos, sin limitación ni reserva alguna ”, señaló la fuerza iraní.

El mensaje también estuvo dirigido hacia los gobiernos de Medio Oriente. El comando advirtió que, si mantienen lo que calificó como una “política de doble rasero” y respaldan una eventual ofensiva estadounidense, ya no podrán “esperar más contención ni indulgencia de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.

Las declaraciones de Teherán se conocieron después de que trascendiera una reunión reservada de altos comandantes militares de Estados Unidos, Israel y ocho países árabes en Alemania , en la que se discutieron la guerra con Irán y las crecientes tensiones en Medio Oriente.

Teherán también dirigió su advertencia hacia los países de Medio Oriente que respalden a Estados Unidos.

El encuentro fue convocado por el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, y contó con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Egipto, además de Israel. Ninguno de los gobiernos árabes participantes había confirmado públicamente el encuentro cuando fue revelado.

Según los reportes sobre la reunión, Cooper transmitió que las fuerzas estadounidenses permanecerán desplegadas en la región pese a los ataques iraníes contra bases norteamericanas. Al mismo tiempo, Estados Unidos trabaja para ampliar el tránsito marítimo protegido a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.

Teherán endurece sus condiciones para volver a negociar

La nueva advertencia militar coincide con el endurecimiento de la posición iraní ante una eventual reapertura de las conversaciones con Washington. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, sostuvo que no existen condiciones para regresar al escenario previo de las negociaciones mientras Estados Unidos no acepte las exigencias de Teherán.

Irán condicionó una eventual reanudación de las negociaciones al cumplimiento de una serie de exigencias. Wikipedia

Irán reclama, entre otras condiciones, el fin de la guerra y de los ataques estadounidenses, la liberación de fondos iraníes congelados y el levantamiento del bloqueo naval. Teherán mantiene además su presión sobre el estrecho de Ormuz, cuyo funcionamiento se convirtió en uno de los principales puntos de disputa del conflicto.

El cruce de advertencias se produce mientras la tensión entre Washington y Teherán vuelve a crecer y ambas partes mantienen abierta, al menos públicamente, la posibilidad de una salida diplomática en paralelo a las amenazas de nuevas acciones militares.