El desafiante posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia y Canadá como parte de EEUU

El mandatario estadounidense compartió las imágenes a través de su cuenta de Truth social. La tensión geopolítica aumenta, luego de que el propio republicano dijera que ya no está obligado a "pensar en la paz"

El presidente de EEUU, Donald Trump , utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje a través de dos posteos distintos, en medio de las tensiones por Groenlandia y Canadá. En ambas imágenes, el líder republicano es centro de unas escenas en donde ambos países son finalmente territorio estadounidense.

La situación de Groenlandia no es ninguna novedad: la imagen compartida por Trump lo muestra junto a su vicepresidente , J.D Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio , clavando una bandera estadounidense en territorio de la isla de hielo. En los últimos días, el republicano aumentó su presión para quedarse con el territorio y no solo anunció nuevos aranceles sobre países europeos, sino que también advirtió que ya no está obligado "a pensar en la paz" luego de no haber recibido el premio Nobel.

Lejos de detenerse en Groenlandia - o anteriormente, en Venezuela - el mandatario estadounidense busca expandir el Corolario Trump , su reedición actual de lo que fue conocido como la doctrina Monroe, que revindica una fuerte política exterior expansiva de Estados Unidos, sobre todo, en Latinoamérica. En ese sentido, sus posteos provocantes ahora también incluyen a Canadá, luego de su acercamiento comercial con China.

Fiel a su estilo "incorrecto", el republicano volvió a elevar la tensión geopolítica, aunque ahora con un actor que, por el momento, no estaba en el centro de la escena: Canadá.

En la imagen falsa compartida por Trump, puede vérselo en el Salón Oval, junto a líderes de la Unión Europea entre los que figuran: Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Italia), Emmanuel Macron (Italia), Ursula von der Leyen (UE), y Volodimir Zelenski (Ucrania), entre otros. Allí, el estadounidense es el centro de la escena, mientras que un mapa de fondo muestra a Canadá pintado con banderas estadounidenses.

image La segunda de las imágenes compartidas por el mandatario estadounidense. @realdonaldtrump

El posteo llegó días después de que China y Canadá dieran un giro en su vínculo bilateral. El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, formalizaron el pasado viernes en Pekín un acuerdo de asociación estratégica con impacto directo en el comercio y el turismo entre ambos países.

El jefe de gobierno canadiense calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico”, al encuadrarlo dentro de una “nueva asociación estratégica” que busca cerrar una etapa signada por disputas diplomáticas, detenciones cruzadas de ciudadanos y tensiones arancelarias.

“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”, afirmó Carney durante una conferencia de prensa en la capital china, luego de su encuentro con Xi. En ese marco, precisó que Canadá habilitará el ingreso de 49.000 vehículos eléctricos producidos en China, que accederán al mercado con una tarifa preferencial del 6,1%.

Del lado chino, el compromiso incluye una fuerte baja de aranceles a los derivados de canola, que pasarán del 84% a alrededor del 15% a partir del 1 de marzo. Además, Pekín aceptó flexibilizar el régimen migratorio para facilitar el ingreso de turistas canadienses sin necesidad de visado, en un gesto orientado a recomponer el flujo bilateral de viajeros.

El acercamiento comercial entre ambos produjo la reacción del estadounidense, quien busca aumentar su influencia en la región.

Del lado de Groenlandia, la última imagen falsa compartida por Trump es solo un episodio más en una historia de amenazas contra la isla - y contra Dinamarca - que ejerce el republicano, quien busca quedarse con el territorio por "cuestiones de seguridad nacional".

Resentido, Donald Trump avisa que ya no pensará en la paz porque no le dieron el premio Nobel

Tan solo un día atrás, Trump le transmitió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que ya no se siente obligado “a pensar en la Paz”, luego de no haber sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz. La afirmación quedó plasmada en una carta enviada por el mandatario republicano, a la que accedió Reuters.

La misiva fue la respuesta de Trump a un breve mensaje conjunto que habían enviado Støre y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el que expresaban su rechazo a la decisión de Washington de imponer aranceles a países europeos aliados que se oponen al plan estadounidense de avanzar sobre Groenlandia.

“Considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió Trump en el texto dirigido al jefe de gobierno noruego.

Trump Corina Machado Nobel El Nobel de la Paz "simbólico" tampoco freno las intenciones de Trump. Reuters

Støre, por su parte, aclaró que en reiteradas oportunidades le explicó al presidente estadounidense que el Comité Noruego del Nobel es un organismo independiente y que el gobierno de Noruega no tiene injerencia alguna sobre sus decisiones.

El reclamo por el Nobel de la Paz no es nuevo en la retórica de Trump, quien hizo campaña abiertamente para obtener el galardón, otorgado el año pasado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. La líder política entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada, aunque desde el Comité Noruego del Nobel recordaron que el premio no puede ser transferido, compartido ni revocado.

En el mismo intercambio, Trump volvió a poner en duda la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y profundizó su discurso geopolítico sobre la isla ártica. “Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China y, de todos modos, ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad'?”, planteó. Y agregó: “No hay documentos escritos, es solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos atracando allí”. Para cerrar, insistió: “El mundo no está seguro a menos que tengamos el control total y absoluto de Groenlandia”.