El presidente de EEUU lanzó al advertencia al gobierno de Noruega pese a que el comité que otorga el galardón es independiente.

Donald Trump presionó a María Corina Machado para compartir el premio Nobel de la Paz, algo que no es posible.

El presidente de EEUU , Donald Trump , le aseguró al primer ministro de Noruega , Jonas Gahr Stoere , que ya no se siente obligado "a pensar en la Paz" porque no fue reconocido con el premio Nobel de la Paz .

Trump realizó la confesión en una carta que envió como respuesta a un breve mensaje que enviaron Stoere y el presidente finlandés, Alexander Stubb , para oponerse a la decisión de Washington de imponer aranceles a los aliados europeos que rechazan el plan del republicano de quedarse con Groenlandia , informó Reuters.

" Considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz , aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", escribió Trump en la carta.

Stoere dijo que le había dicho repetidamente a Trump que el Comité Noruego del Nobel, que concede los premios, es independiente y que el gobierno de Noruega no tiene ningún control sobre él.

Trump ha hecho campaña abiertamente por el Nobel de la Paz, que el año pasado fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Machado entregó a Trump su medalla de oro durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada, aunque el Comité Noruego del Nobel ha dicho que el premio no puede ser transferido, compartido ni revocado.

En su carta, Trump también volvió a cuestionar la soberanía danesa sobre Groenlandia, diciendo: "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China y, de todos modos, ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad'?". "No hay documentos escritos, es solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos atracando allí", insistió. "El Mundo no está seguro a menos que tengamos el control total y absoluto de Groenlandia", agregó Trump.

Groenlandia, una vasta isla ártica rica en minerales y petróleo, es una parte autónoma del Reino de Dinamarca.