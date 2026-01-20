Donald Trump quiere forzar a Francia a unirse al Consejo de la Paz y la amenaza con 200% de arancel a sus vinos

El presidente de EEUU se mostró molesto por los reparos de su par francés, Emmanuel Macron, a su iniciativa que busca eclipsar a la ONU.

Trump y Mcron en una icónica escena de su reunión en la Casa Blanca.

El presidente de EEUU , Donald Trump , amenazó con un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses para forzar al presidente Emmanuel Macron a unirse al Consejo de la Paz , su iniciativa creada con el objetivo de resolver los conflictos mundiales.

Cuando un periodista le preguntó a propósito de las informaciones que indicaban que Macron no se unirá a la junta, Trump respondió: "¿Eso dijo? Bueno, nadie le quiere porque dejará el cargo muy pronto. Impondré un arancel del 200% sobre sus vinos y champanes y se unirá ".

Francia tiene la intención de declinar la invitación a unirse a la iniciativa, por el momento, dijo el lunes una fuente cercana a la Presidencia, informó Reuters.

Trump propuso originalmente crear el Consejo de la Paz cuando anunció, el pasado septiembre, su plan para poner fin a la guerra en Gaza . Pero una invitación enviada a los líderes mundiales la semana pasada esboza un amplio papel para poner fin a los conflictos a nivel mundial, asumiendo roles que actualmente ostenta la ONU.

Un borrador de la carta enviada por EEUU a unos 60 países, entre ellos Argentina, pide a los miembros que contribuyan con u$s1.000 millones en efectivo si quieren que su pertenencia dure más de tres años.

Trump también invitó al presidente ruso, Vladimir Putin, a ser miembro de la Junta de la Paz, así como al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

¿Cómo funcionará el Consejo de la Paz de Trump?

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de su estatuto, informó AFP.

El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a las Naciones Unidas. Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Asimismo, tendrá "autoridad exclusiva" para "crear, modificar o disolver entidades subsidiarias" del Consejo de Paz, y será "la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación" de los estatutos fundacionales.