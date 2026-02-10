Jeffrey Epstein complicó a Bill Gates: los mails que afirman ser su "mano derecha"

El fundador de Microsoft rechazó las acusaciones, calificó los correos filtrados de falsos y expresó su arrepentimiento por haber mantenido contacto con el financista.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de archivos relacionados con sus investigaciones sobre el caso de Jeffrey Epstein . Entre ellos, aparecen una serie de correos electrónicos de 2013 que ponen en el centro de la polémica la relación entre el financista y Bill Gates .

En los textos, el pederasta se presenta a sí mismo como la "mano derecha" del fundador de Microsoft, y en un tono alarmante, asegura que realizó actividades para el magnate tecnológico que calificó de “moralmente inapropiadas” y “éticamente incorrectas” .

Las acusaciones incluyen hechos como la obtención de drogas para Gates, encuentros con mujeres casadas y la participación en acciones cercanas a lo ilegal. A continuación, conocé los detalles.

La relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein fue conocida públicamente como una serie de encuentros con fines filantrópicos , particularmente en torno a la recaudación de fondos para proyectos de salud global y científicos . A lo largo de los años, el fundador de Microsoft destacó que se vieron por primera vez en 2011 pero que las reuniones se limitaron a cenas de trabajo.

En una entrevista concedida al medio australiano "9News", el empresario negó haber ocultado una enfermedad de transmisión sexual a su entonces esposa, Melinda French Gates , y rechazó las acusaciones de haber intentado medicarla sin su consentimiento, afirmando que Epstein buscaba extorsionarlo o dañarlo .

“Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y pido disculpas por haberlo hecho”, dijo.

GATES EPSTEIN1

Sin embargo, las citas organizadas bajo la premisa de colaborar en causas benéficas no fueron bien vistas por muchos de los allegados a Gates, y su relación con el pederasta generó incomodidad dentro de su círculo cercano, incluyendo a su exmujer.

En 2021, después su divorcio, Melinda declaró públicamente que sentía una “tristeza inmensa” al ver el nombre de su exmarido vinculado con el líder de la red de tráfico sexual de menores.

En una charla en el podcast "Wild Card" declaró: "Para mí, es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles".

"Es un momento crucial para nuestra sociedad. Ninguna niña debería verse en la situación en la que se vieron estas jóvenes a manos de Epstein y de quienes lo rodeaban. Es desgarrador", expresó y continuó: "Recuerdo haber tenido esa edad, recuerdo cuando mis hijas tenían esa edad. Para mí, personalmente, es muy difícil porque me trae a la memoria momentos dolorosos de mi matrimonio".

También agregó: "Soy capaz de conectar con mi propia tristeza al ver a esas chicas. ¿Cómo pudo pasarles eso? Es muy triste. Yo dejé mi matrimonio. Tuve que dejar mi matrimonio. Quería dejar mi matrimonio. Sentí que, a la larga, tendría que dejar la Fundación".

bill melinda gates.jpg

Caso Epstein: los mails en los que afirma ser "la mano derecha" de Bill Gates

Los correos electrónicos de 2013, que Epstein aparentemente se envió a sí mismo, son el centro de la nueva controversia.

“En mi rol como su mano derecha, me han pedido en múltiples ocasiones y, en retrospectiva, he consentido erróneamente participar en cosas que han ido desde lo moralmente inapropiado hasta lo éticamente incorrecto, y me han pedido repetidamente que haga otras cosas que se acercan y potencialmente cruzan la línea de lo ilegal”, escribió el financista en un texto con múltiples errores tipográficos

Dijo que esas actividades incluían “ayudar a Bill a conseguir drogas para poder lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas, facilitarle encuentros ilícitos con mujeres casadas y pedirle que le proporcionara Adderal”.

bill gates

En un comunicado, un portavoz de Gates negó las acusaciones y dijo que eran "absolutamente absurdas y completamente falsas".

“Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber tenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegó para atraparlo y difamarlo”, afirmó.