Nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein incomodan más a líderes y empresarios: los puntos más sensibles de los archivos

El Departamento de Justicia publicó el 30 de enero más de 3 millones de archivos vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y generó un impacto inmediato en gobiernos, monarquías, el mundo empresarial y tecnológico . La difusión, la más grande hasta ahora, reavivó el escándalo y dejó al descubierto intercambios, gestiones y contactos que incomodan a figuras de alto perfil.

La publicación responde a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein , aunque el propio organismo reconoció que no se trata de la totalidad del material. El fiscal general adjunto Todd Blanche informó que se revisaron más de 6 millones de páginas , además de miles de videos e imágenes, pero que aproximadamente 200.000 páginas fueron retenidas o expurgada s por distintos privilegios legales.

El representante Ro Khanna , demócrata por California y coautor de la ley, sostuvo el 1 de febrero en “Meet the Press” de NBC que el Departamento de Justicia ha “publicado, como mucho, la mitad de los documentos” que le corresponden. “Pero incluso esos documentos conmocionan la conciencia de este país” , declaró.

Entre los puntos más sensibles aparece Donald Trump , quien conocía a Epstein desde los años noventa. En la última tanda, el Departamento de Justicia eliminó y luego volvió a publicar un archivo que incluía un resumen de denuncias presentadas al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI , con referencias a Epstein y Trump.

Trece de las 16 denuncias mencionan personalmente a Trump, aunque no hay indicios de que las pistas hayan sido verificadas. Una nota aclara: (Algunas de estas personas están reportando información de segunda mano). El Departamento de Justicia no explicó por qué el archivo fue retirado y vuelto a cargar.

Trump negó haber actuado mal y hasta ahora, no fue acusado de ningún delito relacionado con Epstein. Asegura que cortó vínculos con él a comienzos de los 2000 porque lo consideraba un “pervertido”.

Los documentos incluyen además un resumen de una entrevista del FBI de 2019 con el exjefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter. Según el informe, “Trump llamó al Departamento de Policía de Palm Beach para decirle: 'Menos mal que lo están deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo esto”. También habría dicho que en Nueva York sabían que Epstein era “repugnante” y que Ghislaine Maxwell era “malvada y hay que centrarse en ella”. Desde el Departamento de Justicia señalaron: "No tenemos conocimiento de ninguna prueba que corrobore que el presidente contactó a las fuerzas del orden hace 20 años".

Correos con empresarios y figuras influyentes: Elon Musk, Bill Gates y más

Los archivos muestran intercambios con el secretario de Comercio Howard Lutnick, quien había dicho que decidió no volver a estar “en la misma habitación con esa persona asquerosa”. Sin embargo, aparecen correos de 2012 sobre un posible viaje en barco. Cuando se le pidió comentario, el Departamento de Comercio afirmó que Lutnick tuvo “interacciones limitadas” y nunca fue acusado de irregularidades.

Steve Bannon también figura en los documentos por entrevistas y correos vinculados a un documental. En un intercambio, le preguntó a Epstein: “¿Crees que eres el mismísimo diablo?”. “No, pero sí tengo un buen espejo”, respondió.

Elon Musk, que aseguró que rechazó invitaciones a la isla, aparece consultando en 2012 y 2013 sobre posibles visitas. Publicó el 1 de febrero en X: “Nadie ha luchado más que yo por la publicación completa de los archivos de Epstein y el procesamiento de quienes abusaron de niños”. NBC News no ha verificado si viajó y no se le acusa de delito alguno.

También surgen correos con Reid Hoffman, Bill Gates y su entorno. Epstein llegó a afirmar en mensajes enviados a sí mismo que era la “mano derecha” de Gates y que había participado en acciones “éticamente incorrectas”. Un portavoz del cofundador de Microsoft respondió: "Estas afirmaciones son absolutamente absurdas". Gates calificó las acusaciones como “falsas” y dijo que se arrepiente de cada minuto que pasó con él.

Las imágenes difundidas del expríncipe Andrés y disculpas públicas de la realeza británica

Entre los archivos hay correos electrónicos entre Epstein y personajes muy conocidos. Uno de ellos sugiere que Epstein quiso presentarle una mujer a “El Duque”, identificado como Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, aunque esos mensajes no prueban ilegalidad alguna.

Los correos electrónicos están firmados con la letra "A", con una firma que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York KG". Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

La BBC se puso en contacto con Andrés, antes conocido como el duque de York, para obtener una respuesta. Mountbatten-Windsor fue objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein. Ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Algunos correos electrónicos en la última publicación parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew. Un correo electrónico fechado el 4 de abril de 2009 estaba firmado: "¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!".

Una nueva imagen de el expríncipe Andrés fue incluida en la publicación. El Palacio de Buckingham reiteró que Mountbatten-Windsor “sigue negando las acusaciones en su contra”. La policía británica confirmó que está evaluando información contenida en un correo de 2010.

La presión sobre Andrés se intensificó en los últimos días, implicado en nuevas fotos y correos electrónicos del caso Epstein publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los nuevos documentos hay fotografías del entonces príncipe Andrés, arrodillado e inclinado sobre una mujer acostada, así como correos electrónicos que invitan a Epstein a Buckingham para hablar en "privado".

Por su parte, el príncipe William y la princesa de Gales manifestaron su profunda preocupación por las nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein que vuelven a involucrar al expríncipe Andrés, según informó el Palacio de Kensington este lunes, al tiempo que remarcaron que sus pensamientos están puestos en las víctimas.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales estuvieron profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, señaló el palacio en un comunicado difundido tras la publicación de millones de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a comienzos de mes.

La declaración se conoció en la antesala del viaje de tres días que William iniciará este lunes a Arabia Saudita y forma parte de la respuesta institucional frente a la creciente crisis que rodea al hermano del rey Carlos III. El posicionamiento busca marcar distancia en medio de la difusión de nueva documentación vinculada al caso.

El pedido de disculpas de la princesa de Noruega

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega pidió disculpas públicas tras la desclasificación de nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein que revelan un vínculo más estrecho del que había admitido. Los archivos incluyen cientos de mensajes intercambiados entre 2011 y 2014, detallan que se hospedó cuatro noches en la residencia de Epstein en Palm Beach en 2013 y muestran que el contacto continuó incluso después de la primera condena del financista. También se confirmó que presentó a su esposo, el príncipe Haakon, a Epstein durante unas vacaciones en 2012.

En un comunicado oficial, Mette-Marit expresó su “profundo pesar”, pidió perdón al rey Harald V y a la reina Sonja, y reconoció una “falta de juicio”, admitiendo que algunos mensajes “no representan a la persona que quiero ser”. El escándalo estalla en un momento delicado para la monarquía noruega, ya que su hijo mayor, Marius Borg Høiby, enfrenta un juicio por cargos graves, entre ellos agresión y violación.

El círculo político y empresarial que vuelve a quedar expuesto en los archivos

El nombre del exgobernador de Florida Charlie Crist también apareció en documentos desclasificados por el Departamento de Justicia. Los archivos indican que en 2010, durante los últimos meses de su mandato, Epstein habría impulsado gestiones para obtener un indulto o clemencia que eliminara su estatus de delincuente sexual tras cumplir su condena inicial. Según los registros, utilizó como intermediario al entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien planeaba hablar con Crist sobre el tema.

En una transcripción desclasificada, Epstein afirmó haber conversado directamente con Crist y aseguró que el fiscal Barry Krischer consideraba su conducta “inapropiada pero no criminal”, algo que Krischer calificó luego como “ridículo”. Crist, por su parte, negó de manera categórica haber hablado con Epstein o haber tenido conocimiento directo de esos intentos, y sostuvo que, aunque su oficina pudo haber sido contactada por el equipo legal del financista, él nunca mantuvo una conversación personal con él.

También revelaron nuevos detalles sobre los vínculos de Steve Tisch y Kathy Ruemmler con Jeffrey Epstein. En el caso de Tisch, copropietario de los New York Giants (equipo de la NFL) y productor de cine, su nombre aparece más de 440 veces en los archivos. Correos de 2013 muestran que Epstein le enviaba “reportes de búsqueda” sobre mujeres, describiendo su apariencia y personalidad, y que Tisch consultaba si eran “pro”, “working girls” o “civilians”.

Tras la filtración, la NFL anunció que evaluará si estos intercambios violan su política de conducta personal. Tisch reconoció una “asociación breve” vinculada a mujeres adultas, cine y filantropía, negó haber visitado la isla privada de Epstein y expresó arrepentimiento.

En cuanto a Kathy Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca y actual abogada principal de Goldman Sachs, los archivos sugieren un vínculo más personal de lo conocido. En correos de 2019 se refería a él como “Uncle Jeffrey” al agradecerle regalos de lujo, y los documentos indican que habría colaborado en la redacción de declaraciones públicas para enfrentar críticas mediáticas. Además, Epstein la incluyó como albacea suplente en una versión de su testamento de enero de 2019. Ruemmler sostiene que la relación fue estrictamente profesional y que no tenía conocimiento de actividades criminales en curso.

Mientras tanto, abogados de sobrevivientes denunciaron que el Departamento de Justicia “cometió lo que podría ser la violación más flagrante de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos”. Jay Clayton respondió que el organismo está “trabajando las 24 horas” y que al menos 7.000 documentos fueron marcados para revisión adicional.

¿Habrá más documentos?

Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos y número dos del Departamento de Justicia, aseguró que la revisión de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein “ha terminado”, aunque dejó abierta la posibilidad de que se publiquen más documentos que aún esperan autorización judicial. Donald Trump, en tanto, relativizó la continuidad del proceso y afirmó: “Es como si esto fuera todo lo que deberían estar haciendo… y, francamente, creo que el Departamento de Justicia debería simplemente decir que tenemos otras cosas que hacer”.

Desde el Congreso, sin embargo, la postura es distinta. Legisladores recuerdan que la ley obliga a divulgar también las comunicaciones internas del Departamento de Justicia sobre las decisiones de acusar, no acusar o investigar a Epstein y a su entorno. Así, el caso está lejos de cerrarse y continúa ejerciendo presión sobre figuras centrales de la política y el mundo empresarial a nivel global.