Caso Jeffrey Epstein: el secretario de Comercio de Donald Trump admitió que visitó la isla privada del magnate

Howard Lutnick, funcionario clave del gobierno de Donald Trump, reconoció que almorzó en la isla Little St. James, en el Caribe, junto a su esposa, sus cuatro hijos y niñeras.

El secretario de Comercio de Trump admitió que visitó la isla privada de Jeffrey Epstein.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick , admitió este martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein . La declaración se produjo durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado , en medio de la difusión de nuevos documentos oficiales que reactivaron el caso del financista acusado de abuso sexual y tráfico de menores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lutnick, funcionario clave del gobierno de Donald Trump por su rol en las negociaciones comerciales internacionales, reconoció que almorzó en la isla Little St. James , en el Caribe, junto a su esposa, sus cuatro hijos y niñeras. El episodio ocurrió, según dijo, durante unas vacaciones familiares y se extendió por aproximadamente una hora.

“Almorcé con él porque estábamos en un barco, en vacaciones familiares” , afirmó Lutnick ante los senadores y aseguró que la visita se limitó a un encuentro social, donde negó haber presenciado conductas inapropiadas.

La presión aumentó cuando el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas, en las que el funcionario había sostenido que cortó todo vínculo con Epstein después de 2005, tres años antes de que el magnate se declarara culpable en Florida por solicitar prostitución a una menor.

Según los nuevos documentos, Epstein invitó a Lutnick a almorzar en diciembre de 2012 en su isla privada. Además, se registran intercambios comerciales y correos electrónicos entre ambos al menos hasta 2014, y contactos sociales posteriores. El secretario minimizó estos datos y señaló que en un período de 14 años existieron “no más de diez correos electrónicos” entre ambos.

Epstein.jpg Epstein, que fue encontrado muerto en su celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

Por ese motivo, varios legisladores sostienen que esas imprecisiones merecen que abandone el cargo.“ Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el senador demócrata Adam Schiff. Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario de Comercio “debería renunciar”.

Ante esto, el presidente Donald Trump mantuvo su respaldo al secretario. “El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Epstein, que fue encontrado muerto en su celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores, cultivó relaciones con políticos, empresarios, celebridades y académicos, por lo que la mera mención del nombre de una persona en el expediente genera un gran revuelo.