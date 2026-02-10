Quién es Ghislaine Maxwell y cómo terminó presa la ex pareja de Jeffrey Epstein

La mujer cumple una condena de 20 años de prisión en una cárcel de baja seguridad en Tallahassee, Florida, por su implicación en el caso de tráfico sexual de menores.

Ghislaine Maxwell se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de prisión en una cárcel de baja seguridad en Tallahassee, Florida, por su implicación en la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein .

Durante años, la mujer de 63 años fue una pieza clave en el círculo cercano del financista, desempeñando una serie de roles: desde novia y amiga cercana hasta reclutadora y facilitadora de los abusos.

A pesar de estar tras las rejas, su historia sigue dando de qué hablar, especialmente después del encuentro virtual con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ayer, cuando se negó a declarar , invocando la Quinta Enmienda de la Constitución del país, que protege a los acusados de declarar contra sí mismos.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su sugerencia de que podría ofrecer información crucial sobre el caso a cambio de un indulto por parte del presidente Donald Trump . A continuación, conocé los detalles.

Ghislaine Maxwell nació el 25 de diciembre de 1961 en París, Francia. Es la hija menor de Robert Maxwell , un magnate británico de los medios de comunicación. A pesar de que creció en un entorno privilegiado, todo dio un giro cuando su padre murió de manera misteriosa en 1991 al caer de su yate.

Esta tragedia expuso a la familia Maxwell a una serie de problemas financieros y escándalos, con muchos de los negocios de Robert relacionados con fraudes y mal manejo de fondos.

Fue entonces cuando se mudó a Estados Unidos, donde se encontró con Jeffrey Epstein en Nueva York, un multimillonario cuya fortuna, aunque sospechosa de tener conexiones con actividades ilícitas, le permitió mantener un estilo de vida lujoso.

Durante los siguientes años, Maxwell y el financista se convirtieron en aliados cercanos, y su relación pasó a ser una asociación profesional que perduró más de dos décadas.

La mujer jugó un rol fundamental en la red de tráfico sexual de menores de Epstein. Usó su posición social para reclutar jóvenes vulnerables, a quienes ofrecía oportunidades falsas. Además de facilitar el contacto, estuvo involucrada directamente en los abusos, participando activamente en manipular a las víctimas y acompañándolas a los encuentros en las islas privadas del empresario.

Por qué Maxwell está involucrada en el caso Epstein

La implicación de Ghislaine Maxwell en la red de tráfico sexual de menores organizada por Epstein es uno de los aspectos más oscuros de su biografía. Aunque la mujer no fue quien fundó la red, jugó un papel esencial en su funcionamiento: fue responsable de reclutar a jóvenes vulnerables, muchas menores de edad, ofreciéndoles oportunidades de trabajo, modelaje o estudios.

Sin embargo, las promesas eran una fachada para que explotarlas y que, tanto el pederasta como otras personas poderosas, las abusen sexualmente. Las víctimas testifican que Maxwell las manipulaba, las entrenaba sobre cómo comportarse, y las dirigía en sus encuentros en las mansiones de lujo.

La muerte del empresario en 2019 dejó muchas preguntas sin responder para la Justicia, por lo que la atención se centró rápidamente en la británica, que se convirtió en el siguiente objetivo de las autoridades.

Por varios meses, se ocultó y evitó su arresto, moviéndose entre varios lugares, incluyendo Reino Unido y Estados Unidos. Incluso usó identidades falsas para evadir a la policía. Finalmente, el 2 de julio de 2020, fue arrestada en una lujosa propiedad en Bradford, New Hampshire.

Su juicio comenzó en noviembre de 2021 y las víctimas de Epstein, algunas de ellas menores de edad cuando ocurrieron los abusos, testificaron sobre su papel en la explotación y manipulación. Describieron cómo las había reclutado y llevado a encuentros sexuales.

Maxwell fue hallada culpable de cinco de los seis cargos que se le imputaban, que incluían conspiración para inducir a menores a la prostitución, transporte de menores con fines sexuales y conspiración. El 29 de junio de 2021, fue condenada a 20 años de prisión y enviada a una prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida, donde actualmente cumple su sentencia.

De presa en una cárcel de máxima seguridad al posible indulto de Trump

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, detalló en un comunicado durante la audiencia con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes: "La señora Maxwell está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede clemencia".

"Solo ella puede proporcionar el relato completo. A algunos puede que no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier irregularidad" señaló y continuó: "Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación".

Aunque todavía no tomó una posición pública firme, Donald Trump no descartó la posibilidad de otorgar un indulto a Maxwell, lo que generó especulaciones sobre cómo este movimiento podría afectar su reputación y la percepción pública sobre la relación con Epstein.

Por su parte, las víctimas expresaron su desconfianza hacia cualquier intento de clemencia. “La Sra. Maxwell no era una figura secundaria. Era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, escribieron en una carta al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“A pesar de esto, se ha negado a cooperar de manera significativa con las autoridades o a proporcionar información creíble y completa sobre el alcance de la red de trata de personas”, concluyeron.