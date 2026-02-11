Legisladores de EEUU piden que el expríncipe Andrés testifique sobre los archivos del caso Epstein

La presión sobre el miembro del clan Windsor va en aumento tras las últimas desclasificaciones. Desde la Casa Real expresaron su disposición ante la Justicia y lamentan la situación.

En la foto, Andrés junto a la víctima Virginia Giuffre y al fondo la expareja de Epstein Ghislaine Maxwell.

Legisladores de EEUU exigieron que el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor testifique ante la Justicia por su vínculo con el fallecido financista Jeffrey Epstein , involucrado en una trama de tráfico de personas y abuso sexual. El hombre de la Casa Real de Gran Bretaña enfrenta una creciente presión judicial, en medio de nuevas revelaciones sobre los archivos del caso.

Entre los archivos desclasificados en el último tiempo, hay correos electrónicos entre Epstein y Andrés, en lo que se sugiere que el financista quiso presentarle una mujer a “El Duque”.

Los correos electrónicos están firmados con la letra "A" , con una firma que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York KG" . Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

En declaraciones a la BBC, el congresista demócrata Ro Khanna sostuvo que la Familia Real "no había sido transparente", mientras que la congresista demócrata Teresa Leger Fernández apuntó a que el Rey Carlos III "debería ordenar a su hermano" que vaya a EEUU para responder preguntas.

El lunes, el Rey indicó que la Familia Real estaba "lista para apoyar" a la policía en sus investigaciones . Por su parte, Andrés negó repetidamente cualquier irregularidad y llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas que llevó adelante el caso al ojo público, Virginia Giuffre, en 2022 en el que no incluía ninguna admisión de responsabilidad.

PRINCIPE ANDRES DE INGLATERRA

Un portavoz del Palacio de Buckingham subrayó que el Rey había "dejado en claro su profunda preocupación" por las acusaciones contra su hermano, y que los pensamientos y condolencias del Rey y la Reina "han estado, y siguen estando, con las víctimas de todas y cada una de las formas de abuso".

El expríncipe habría compartido a sabiendas información confidencial con Epstein de su trabajo oficial como enviado comercial en 2010 y 2011, según el material contenido en la última publicación de archivos vista por la BBC.

Khanna, que copatrocinó la ley que obligó al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein el año pasado, también indicó que la Familia Real debería "confesar" y explicar lo que sabían y las "medidas que van a tomar".

"Tienen una gran riqueza, probablemente deberían compensar a estos sobrevivientes por los horrores que han ocurrido", añadió. Por su parte, Leger Fernández, presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, pidió más transparencia a Andrés al instar al Rey a que le dijera a su hermano que "responda las preguntas aquí en el Comité de Supervisión".

archivos epstein prinicpe andres inglaterra 2 Departamento de Justicia de EEUU

"No se puede decir 'estoy protegido porque ya no estoy en la jurisdicción de EEUU, por lo que no puedo ser considerado responsable'", argumentó y también solicitó una investigación en Inglaterra.

Desde que se publicaron los tres millones de documentos más relacionados con Epstein, hubo una creciente presión sobre Andrés con acusaciones de que Epstein envió a una segunda mujer al Reino Unido para tener un encuentro con él.

En el último lote de archivos también se incluyeron fotografías que parecen mostrarlo arrodillado en cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo, ambos completamente vestidos. Andrew ha negado sistemática y enérgicamente cualquier irregularidad. Su nombre en los archivos de Epstein no es indicio de mala conducta.

Nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein incomodan más a líderes y empresarios: los puntos más sensibles de los archivos

El Departamento de Justicia publicó el 30 de enero más de 3 millones de archivos vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y generó un impacto inmediato en gobiernos, monarquías, el mundo empresarial y tecnológico. La difusión, la más grande hasta ahora, reavivó el escándalo y dejó al descubierto intercambios, gestiones y contactos que incomodan a figuras de alto perfil.

Una nueva imagen de el expríncipe Andrés fue incluida en la publicación. El Palacio de Buckingham reiteró que Mountbatten-Windsor “sigue negando las acusaciones en su contra”. La policía británica confirmó que está evaluando información contenida en un correo de 2010.

Entre los nuevos documentos hay fotografías del entonces príncipe Andrés, arrodillado e inclinado sobre una mujer acostada, así como correos electrónicos que invitan a Epstein a Buckingham para hablar en "privado".