Nuevas imágenes de la mansión de Jeffrey Epstein revelan el sistema de cámaras ocultas en su escritorio









Los archivos difundidos muestran grabaciones captadas por dispositivos secretos instalados por el propio financista en su casa de Florida. Testimonios y documentos vuelven a poner el foco en su red de vigilancia privada.

Una de las imágenes muestra a una mujer arrodillada junto al escritorio de Epstein, captada por una cámara oculta.

En el marco de la desclasificación de archivos del caso Epstein, se revelaron este miércoles nuevas imágenes de la mansión del pederasta estadounidense, en el estado de Florida. Allí, se pueden observar a través de cámaras secretas colocadas por el propio Epstein, visitas en su escritorio de trabajo, aunque no queda claro a quienes recibió por lo borroso del material.

En una de las imágenes más llamativas de esta tanda de archivos, aparece una mujer arrodillada al lado del delincuente sexual, que mantenía sus pies apoyados sobre su escritorio mientras hablaba con alguien que no se identifica quién es.

Según el New York Times, que realizó un informe sobre este nuevo material, se desconoce la fecha precisa de los videos, aunque en el año 2005, la policía allanó su casa de Palm Beach y encontró una cámara oculta dentro de un reloj en la oficina de Epstein y otra en su garaje.

Algunas víctimas, recolectadas por el mismo diario neoyorquino, relatan que Epstein tenía una compleja red de cámaras ocultas en su mansión en Palm Beach, Nueva York y probablemente en otros lugares. Los testimonios alimentan la creencia de que el delincuente sexual filmaba en todo momento a sus invitados, las personas más poderosas y ricas del mundo, recopilando información sensible qué o quién/es.

La defensa de Jeffrey Epstein al ser preguntado por sus cámaras ocultas El reporte también explica que Epstein declaró tener estas cámaras secretas para su propia seguridad. Según una declaración jurada de un detective de la Policía de Palm Beach, el mismo magnate le había dicho que instaló las micro cámaras porque creía que alguien le estaba robando.

En 2019, además, en su casa de Nueva York había al menos tres dispositivos de videovigilancia instalados en el dormitorio principal y en habitaciones contiguas. Así lo reflejan fotografías que se habían publicado tiempo atrás, cuando el caso volvió a ocupar la agenda pública. La existencia de ese sistema interno de grabación choca de frente con lo que sostuvo la fiscalía federal de Nueva York el año pasado. En un memorando dirigido a funcionarios del FBI, aseguraron que no habían hallado cámaras en el dormitorio ni en otros sectores internos de la casa, más allá de los dispositivos ubicados en el ingreso del edificio. La contradicción vuelve a abrir interrogantes sobre qué material fue efectivamente incautado y qué parte de la red de vigilancia permaneció fuera del radar judicial.