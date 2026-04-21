El gasto de EEUU en la guerra contra Irán hubiera salvado a 87 millones de personas, según la ONU

Tom Fletcher, director de la agencia humanitaria de la organización, advirtió sobre la preocupante naturalización de la violencia verbal, citando la amenaza de bombardear el territorio iraní hasta dejarlo en la "Edad de Piedra".

Este lunes, el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, denunció que la "temeraria" ofensiva de Donald Trump contra Irán consumía u$s2.000 millones al día, un presupuesto que habría bastado para salvar a más de 87 millones de personas. Además, Fletcher alertó sobre la peligrosa validación de discursos agresivos, como la promesa de devolver a Irán a la "Edad de Piedra" mediante bombardeos.