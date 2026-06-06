La reserva poco conocida de La Rioja que te va a enamorar con sus impactantes paisajes

Entre formaciones rojizas y huellas ancestrales, hay un rincón del norte aregntino que sorprende por su belleza única.

El norte argentino esconde algunos de los rincones más llamativos del país. Entre montañas, quebradas y extensas áreas áridas se encuentran lugares que hasta el día de hoy mantienen un ambiente muy tranquilo y bien alejado del bullicio de las grandes ciudades turísticas .

Uno de esos lugares tan especiales es Los Colorados, una reserva provincial que tiene de todo, naturaleza, historia y arqueología . Con sus enormes paredes rojizas, moldeadas durante millones de años, se crea un entorno que muchos comparan con paisajes de otro planeta.

La Reserva Provincial Los Colorados se encuentra en la provincia de La Rioja, sobre el límite de los departamentos Independencia y Chilecito. Se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de La Rioja y forma parte de una zona reconocida por sus paisajes desérticos y su riqueza cultural .

Este espacio protegido fue creado a fines de 2015 con el objetivo de preservar un patrimonio arqueológico y natural muy valioso para la región. A lo largo de su extensión hay formaciones rocosas de tonos rojos y anaranjados que fueron esculpidas por la acción del viento, el agua y los cambios climáticos durante millones de años.

Además de su atractivo geológico, el área tiene mucha historia, ya que las diversas leyendas y tradiciones locales dicen que por estos territorios transitó el caudillo federal Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza, una de las figuras más importantes de la historia riojana.

La reserva también cuenta con numerosos restos y huellas de antiguos pueblos originarios, lo que la convierte en uno de los puntos arqueológicos más interesantes de la provincia.

Los Colorados Este destino desértico es único. Gentileza - Turismo La Rioja

Qué se puede hacer en Los Colorados

La principal propuesta turística de Los Colorados está en el contacto directo con la naturaleza, los visitantes pueden recorrer senderos de baja dificultad que atraviesan cañadones, paredones rojizos y curiosas estructuras de piedra.

Uno de los lugares más buscados es el Refugio El Chacho, un circuito de aproximadamente dos horas que permite conocer un imponente paredón rocoso asociado a las leyendas sobre Ángel Vicente Peñaloza. Otra alternativa muy popular es el trayecto hacia el Puente Natural, una formación geológica que se convirtió en uno de los íconos de la reserva.

En distintos sectores de la zona se identificaron más de 200 petroglifos, que son grabados sobre roca realizados por comunidades originarias que habitaron el área siglos atrás. A esto se le suman restos de antiguos asentamientos, cementerios y morteros utilizados para procesar alimentos.

Los Colorados El norte argentino esconde una joya inigualable. Gentileza - Turismo La Rioja

Cómo ir hasta Los Colorados

Para llegar a Los Colorados desde la capital riojana en vehículo hay que ir por la Ruta Nacional 38 en dirección sur hasta la localidad de Patquía. Desde ahí hay que seguir por la Ruta Nacional 74 hasta el kilómetro 1119, donde se encuentra el acceso principal a la reserva. La distancia total es de 105 kilómetros y demanda una hora de viaje.

Para ingresar y hacer las excursiones es obligatorio contratar un guía habilitado, ya que los recorridos se desarrollan dentro de un área protegida con importantes recursos arqueológicos y ambientales. Gracias a sus paisajes rojizos, su patrimonio histórico y sus senderos accesibles, Los Colorados se convirtió en una de las escapadas más sorprendentes de La Rioja.