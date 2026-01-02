Nicolás Maduro reveló que habló con Donald Trump y sugirió discutir "acuerdo serio" contra el narcotráfico

Según detalló, la charla telefónica tuvo lugar durante el mes de noviembre. Con un tono más calmo, el mandatario venezolano denunció amenazas pero llamó a tener más instancias de negociación.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro , habló de las recientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos e instó al gobierno de Donald Trump a llevar adelante "conversaciones serias" para combatir al Narcotráfico: "Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren discutir en serio un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos ", enfatizó.

Maduro abrió la puerta - con un tono menos frontal - a que representantes de ambas naciones negocien luego de que el ejército de Estados Unidos llevara adelante nuevos ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico, el pasado 31 de diciembre de 2025, que dejaron por lo menos ocho muertos.

Según detalló Maduro, el contacto con Trump tuvo lugar el 21 de noviembre de 2025. La entrevista donde fueron develadas las conversaciones fue grabada en Nochevieja, el mismo día en que el Ejército estadounidense anunció ataques contra cinco presuntos barcos de contrabando de drogas. "Lo primero que me dijo -fue-: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump", relató el venezolano.

En este sentido, calificó el contacto como "agradable" aunque destacó que las "evoluciones" posteriores "no han sido agradables".

En la entrevista, Maduro reiteró que desde Washington buscan forzar un cambio de gobierno en Venezuela y obtener acceso a las reservas petroleras de dicho país, a través de la campaña de presión de meses, que comenzó con un importante despliegue militar en el mar Caribe en agosto y el apoyo a la opositora María Corina Machado.

"¿Qué buscan? Está claro que buscan imponerse a través de la amenaza, la intimidación y la fuerza", cuestionó Maduro quien agregó que es hora de que ambas naciones "comiencen a hablar en serio, con datos en la mano".

Sobre el petróleo, sentenció: "Si quieren petróleo, Venezuela está lista para la inversión norteamericana, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran".

Por último, el mandatario venezolano llamó a volver a contactarse y concluyó: "Si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir: que cada quien atienda sus internos".

El tenso contexto entre Venezuela y Estados Unidos

En el cierre de 2025, Estados Unidos intensificó su ofensiva marítima en el marco de la presión regional sobre Venezuela y llevó adelante una serie de ataques contra embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico. Las operaciones, realizadas en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, dejaron al menos ocho muertos.

Las acciones se desplegaron entre el martes y el miércoles y fueron coordinadas por el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en Centroamérica y América del Sur. Tras dos rondas de ataques, el organismo elevó a por lo menos 115 el total de fallecidos registrados en este tipo de operativos durante el 2025 en ambas regiones marítimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2006531145844867143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2006531145844867143%7Ctwgr%5E4be0fd037e29a2e8c9764edaf7bacdd9374a0331%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fmundo%2Ftension-venezuela-nuevos-ataques-eeuu-narcolanchas-ocho-muertos-confirmados-n6229808&partner=&hide_thread=false On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

En un comunicado difundido el martes a través de la red social X, el Comando Sur informó que “tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy” fueron interceptadas y atacadas en “aguas internacionales”, sin precisar la ubicación exacta del operativo. Según el parte oficial, el primer enfrentamiento derivó en la muerte de tres personas.

“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación fueron abatidos en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones”, detalló el comunicado militar.

Horas más tarde, el Comando Sur volvió a pronunciarse con un segundo informe en el que confirmó nuevos ataques contra otras dos embarcaciones, realizados el miércoles 31 de diciembre. En ese episodio, el saldo fue de cinco personas fallecidas, lo que elevó el número de víctimas de las operaciones registradas en las últimas jornadas.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantienen activos los operativos de patrullaje y rescate en la zona, en un contexto de creciente militarización de las rutas marítimas y denuncias de uso por parte de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.