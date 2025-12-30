Donald Trump aseguró que la CIA llevó adelante un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela + Seguir en









El episodio ocurrió a principios de este mes y fue reconocido por el propio presidente estadounidense. Por su parte, el régimen venezolano no dio detalles al respecto.

Trump, Maduro y un nuevo capítulo en las tensiones.

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, se confirmó la ejecución de un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana a comienzos de diciembre. Según consignó un informe de CNN, el mismo habría sido llevado adelante por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en lo que representa el primer operativo conocido de Estados Unidos contra un objetivo terrestre dentro de ese país.

La revelación surgió luego de que el propio Donald Trump afirmara públicamente que se había concretado una acción militar en territorio venezolano. Según detalló la cadena estadounidense, el blanco fue un muelle aislado que la organización criminal Tren de Aragua utilizaba como punto de acopio de drogas antes de su traslado a embarcaciones dedicadas al tráfico internacional.

El ataque en Venezuela Al momento del ataque no se encontraban personas en el lugar, por lo que no se reportaron víctimas. La operación, siempre de acuerdo con las fuentes citadas por CNN, contó con respaldo de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

logo-cia.jpg Según el informe de CNN, el ataque fue perpetuador por la CIA. El episodio había sido mencionado de manera indirecta por el presidente estadounidense el pasado 26 de diciembre, durante una entrevista radial con la emisora WABC de Nueva York, propiedad del empresario John Catsimatidis, un multimillonario republicano cercano al mandatario. En esa ocasión, Trump sostuvo que Estados Unidos había destruido una “gran instalación de donde salen los barcos”, en el marco de la ofensiva de su administración contra el narcotráfico, aunque evitó precisar el país o la ubicación exacta.

Este lunes, en una conferencia de prensa realizada en Mar-a-Lago junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump volvió sobre el tema y afirmó que la ofensiva tuvo lugar “en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”. Consultado sobre los responsables directos, el presidente evitó aclarar si la operación fue ejecutada por las Fuerzas Armadas o por la propia CIA. “Destruimos todos los barcos y ahora atacamos el área. Ese lugar ya no existe”, aseguró.

Hasta el momento, desde el lado del régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, no emitió comentarios oficiales sobre el presunto ataque. Tampoco se difundieron informes de autoridades locales que confirmen daños en instalaciones portuarias como consecuencia de una acción estadounidense. La creciente tensión entre Venezuela y EEUU El episodio se inscribe en un escenario de creciente tensión entre Washington y Caracas. En las últimas semanas, la administración Trump había anticipado la posibilidad de avanzar con ataques terrestres en Venezuela como parte de una estrategia más agresiva contra el gobierno de Maduro, al que Estados Unidos acusa de liderar una estructura narcoterrorista conocida como el Cartel de los Soles. Ataque lancha EEUU Estados Unidos mantiene los ataques a embarcaciones en aguas internacionales. En esa línea, en octubre Trump reconoció haber autorizado a la CIA a diseñar operaciones encubiertas en la región. Aunque no brindó detalles sobre su alcance, analistas y fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que esas facultades podrían abarcar desde acciones de sabotaje y tareas de inteligencia hasta maniobras de presión orientadas a debilitar al liderazgo venezolano. El ataque mencionado por CNN también se vincula con una serie de operativos desplegados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. De acuerdo con cifras oficiales del propio gobierno estadounidense, esas acciones derivaron en la destrucción de más de 30 botes y provocaron más de un centenar de muertes en los últimos meses.