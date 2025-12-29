Donald Trump aseguró que EEUU dio un "gran golpe" en una ofensiva a una planta en Venezuela

El presidente estadounidense afirmó que se “desmanteló” una gran instalación ligada al narcotráfico antes de Navidad. Maduro evitó pronunciarse.

Donald Trump habló por primera vez de un presunto ataque estadounidense contra una instalación dentro de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que su país desmanteló una “gran instalación” dentro de Venezuela como parte de su ofensiva contra el narcotráfico , en lo que sería la primera referencia pública a un presunto ataque terrestre estadounidense en ese país , mientras el gobierno de Nicolás Maduro optó por el silencio oficial.

La declaración fue realizada el viernes pasado durante una entrevista radial con John Catsimatidis, empresario republicano y dueño de la emisora WABC de Nueva York, aunque pasó casi inadvertida hasta que el diario The New York Times la citó este domingo. A partir de esa publicación, las afirmaciones de Trump generaron una fuerte repercusión y múltiples especulaciones sobre el alcance y el objetivo del ataque.

Trump describió el episodio como un golpe “duro” contra una “gran planta” vinculada al narcotráfico , sin precisar su ubicación ni el método utilizado. “Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos” , sostuvo el mandatario, en referencia a las embarcaciones que Estados Unidos viene atacando en el Caribe y el Pacífico. “Hace dos noches la desmantelamos” , agregó, lo que ubicaría el hecho en la antesala de la Navidad.

Funcionarios estadounidenses señalaron que Trump se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela , aunque evitaron brindar detalles. Tanto fuentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como de la Casa Blanca se negaron a hacer comentarios oficiales.

Trump aseguró que se trató de una “gran planta” vinculada al narcotráfico, sin brindar detalles sobre su ubicación.

Hasta el momento, ni el presidente venezolano Nicolás Maduro ni el número dos del chavismo, Diosdado Cabello , se pronunciaron sobre el presunto ataque. Tampoco hubo informes públicos del gobierno venezolano ni de autoridades regionales que confirmaran una acción militar estadounidense.

Sin embargo, analistas y periodistas marcaron una posible coincidencia con un incidente ocurrido el 24 de diciembre en el estado Zulia, donde una explosión seguida de un incendio afectó las instalaciones de una empresa química en la zona industrial de San Francisco, cerca de Maracaibo. La compañía calificó el episodio como un “accidente industrial” y aseguró que no hubo víctimas.

Ataque EEUU narcolancha Estados Unidos intensificó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico como parte de la lucha contra el tráfico de drogas. X: @OrlvndoA

Por su parte, Trump lleva semanas anticipando ataques terrestres como parte de una intensificación de la presión sobre el régimen de Maduro, acusado en Estados Unidos de liderar una organización narcoterrorista conocida como Cartel de los Soles. En octubre, el propio presidente reconoció haber autorizado a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe y el Pacífico ejecutaron al menos 29 ataques contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas, con un saldo de 105 muertos según cifras oficiales. Estas acciones fueron cuestionadas por organismos críticos, que las califican como ejecuciones extrajudiciales.

trump vs maduro Hasta el momento no hubo reportes oficiales que confirmen un ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.

Maduro evita escalar el conflicto

Este domingo, Maduro habló extensamente por la televisión estatal junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pero evitó referirse a los dichos de Trump. Durante el acto de salutación de fin de año a las Fuerzas Armadas, afirmó que “este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” y remarcó: “Lealtad, Lealtad”.

Además, aseguró que Venezuela lleva “27 semanas siendo amenazados por Goliat (Estados Unidos)” y sostuvo que la fuerza militar está “más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía”, en un contexto de creciente tensión y presión militar desde Washington.