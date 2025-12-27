Blockchain, una hoja de ruta para el futuro de Venezuela

María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz 2025. Su hija destacó el rol de blockchain en las elecciones venezolanas y la necesidad de transformación digital.

La blockchain tiene un potencial transformador. Su protocolo de infraestructura, basado en una tecnología inalterable e inmodificable, permite garantizar muchos derechos inalienables.

Las palabras de Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, conmovieron hasta las lágrimas a muchos de los presentes. Ana se destacó por su humildad, pero también por su claridad y visión. Subrayó que las nuevas tecnologías fueron una pieza clave para asegurar y documentar los resultados de la última elección a favor de Edmundo González, cuestión que las tecnologías como la blockchain bien aplicadas, pueden servir para fortalecer el contrato social de las democracias modernas, otorgando mayores herramientas a sus ciudadanos para la ejecución de sus cláusulas.

El reciente galardón del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado no sólo reconoce la larga lucha por la paz y la libertad en Venezuela, sino también la urgencia de un cambio estructural profundo en el país.

Hoy más que nunca su liderazgo abre una ventana de esperanza democrática y económica. Sin embargo, este momento histórico requiere algo más que solo la caída del régimen: exige un plan de acción robusto para reconstruir la nación, con visión de futuro, eficiencia y, sobre todo, transparencia.

Si pensamos en una Venezuela libre, el país tiene el potencial de convertirse en el Hub de las Américas, una idea audaz pero viable, si se toman las decisiones correctas. Y para ello, la tecnología blockchain jugará un rol crucial. La blockchain y otras tecnologías digitales pueden transformar economías y sociedades enteras.

El ejemplo de Argentina, pionera en la integración de infraestructuras de blockchain, ya es un faro que guía a la región hacia un futuro moderno y eficiente. En el mismo sentido, la asistencia de Javier Milei a la ceremonia en Oslo, Noruega, representó un gran mensaje de apoyo de Argentina en pos de seguir fortaleciendo las ideas del mundo libre. Para nosotros también fue un honor participar de la ceremonia gracias a la invitación de Machado.

La Venezuela que viene

La reconstrucción de Venezuela debe basarse en una transformación digital del Estado, que permita eliminar la burocracia, reducir al mínimo el uso de papel y avanzar hacia una digitalización universal.

Un pilar fundamental en este proceso es la identidad digital. Imaginemos un futuro en el que cada venezolano tenga acceso a una identidad digital universal para validar sus datos académicos, profesionales y personales de manera segura. En lugar de depender de documentos físicos o firmas verificadas, la tokenización de estos datos, facilitada por blockchain, permitirá verificar la autenticidad de información crítica.

Este enfoque fomenta la confianza en las instituciones públicas, un elemento fundamental para restaurar la legitimidad. Gran parte de estas iniciativas se deben al incansable trabajo de Charles Hoskinson, uno de los principales líderes mundiales de los conceptos de self-solving identity y self-custody, que otorgan a cada individuo el derecho a ser dueño de sus propios activos. Hoskinson ha promovido estas ideas durante más de 15 años, y sus convicciones se reflejan en la confianza que ha generado el equipo que forjó en Argentina.

La revolución blockchain

La blockchain tiene un potencial transformador. Su protocolo de infraestructura, basado en una tecnología inalterable e inmodificable, permite garantizar muchos derechos inalienables. Dado que la tecnología blockchain funciona de forma descentralizada y sin necesidad de consenso central, vulnerar el protocolo requeriría corromperlo, lo cual es prácticamente imposible.

El futuro de Venezuela depende de un plan de gobierno sólido, no solo para derribar la burocracia del pasado, sino para sentar las bases de una democracia inclusiva, eficiente y moderna. Pero ese futuro no puede construirse sin una estrategia clara para la transformación digital, en la que la blockchain será una de las tecnologías más poderosas y libres.

La relación entre Argentina y Venezuela juega un papel clave en este proceso. Argentina, con su experiencia en la implementación de soluciones digitales de última generación, puede servir como mentor para la transición tecnológica que Venezuela necesita.

Este reconocimiento a una luchadora como Corina Machado representa un hito más en el camino hacia un mundo más libre, donde la verdadera transformación dependerá de la modernización digital. En ese proceso, la tecnología será la clave para desbloquear el potencial de Venezuela y convertirla en un referente global de innovación, democracia y desarrollo.

Representantes de Input Output Global (IOG) en Argentina y Embajadores de Cardano