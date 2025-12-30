EEUU sancionó a individuos y empresas vinculadas a Venezuela e Irán por la compra de drones + Seguir en









Washington apunta contra el programa de drones iraní y su articulación con Caracas, en un contexto de creciente tensión regional y advertencias por el impacto en la seguridad y el comercio internacional.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de operar con el sistema financiero de EEUU para los implicados.

El Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó este martes a 10 individuos y empresas presuntamente vinculadas a Venezuela e Irán por la compra de drones de diseño iraní, en medio de la escalada de tensiones en el Caribe. El lunes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la ejecución de un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana a comienzos de diciembre, de la que Nicolás Maduro, presidente venezolano, aún no se pronunció.

“El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo”, escribió en su cuenta de X John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro. “Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial de Irán puedan acceder al sistema financiero de EEUU”, cerró en un comunicado oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnderSecTFI/status/2006027578763579615&partner=&hide_thread=false Treasury is holding Iran and Venezuela accountable for their aggressive and reckless proliferation of deadly weapons around the world. We will continue to take swift action to deprive those who enable Iran’s military-industrial complex access to the U.S. financial system. https://t.co/LpfkxJaKAG — Under Secretary John Hurley (@UnderSecTFI) December 30, 2025 Según Washington, el programa iraní de drones y su desarrollo balístico representan una amenaza directa para EEUU y para sus aliados en Medio Oriente. Además, sostienen que estas capacidades militares contribuyen a desestabilizar rutas comerciales estratégicas, en especial el mar Rojo, un ruta clave para el comercio global.

Las sanciones estadounidenses Dentro del paquete de sanciones figura la Empresa Aeronáutica Nacional de Venezuela junto a su titular, José Jesús Urdaneta. El Tesoro estadounidense los señala por haber adquirido drones de origen iraní y por facilitar su incorporación a las fuerzas armadas venezolanas. Según el comunicado oficial, la compañía habría participado en operaciones de compra de drones de combate valuadas en millones de dólares.

Desde el Departamento de Estado, el vocero Thomas Pigott advirtió que la provisión sostenida de armamento convencional por parte de Irán hacia Caracas constituye una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. En la misma línea, remarcó que las personas y entidades alcanzadas por las sanciones evidencian cómo Teherán impulsa activamente la exportación de drones y continúa obteniendo componentes vinculados a misiles, en violación de las restricciones internacionales vigentes.