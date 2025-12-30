SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de diciembre 2025 - 18:38

EEUU sancionó a individuos y empresas vinculadas a Venezuela e Irán por la compra de drones

Washington apunta contra el programa de drones iraní y su articulación con Caracas, en un contexto de creciente tensión regional y advertencias por el impacto en la seguridad y el comercio internacional.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de operar con el sistema financiero de EEUU para los implicados.

“El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo”, escribió en su cuenta de X John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro. “Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial de Irán puedan acceder al sistema financiero de EEUU”, cerró en un comunicado oficial.

Según Washington, el programa iraní de drones y su desarrollo balístico representan una amenaza directa para EEUU y para sus aliados en Medio Oriente. Además, sostienen que estas capacidades militares contribuyen a desestabilizar rutas comerciales estratégicas, en especial el mar Rojo, un ruta clave para el comercio global.

Las sanciones estadounidenses

Dentro del paquete de sanciones figura la Empresa Aeronáutica Nacional de Venezuela junto a su titular, José Jesús Urdaneta. El Tesoro estadounidense los señala por haber adquirido drones de origen iraní y por facilitar su incorporación a las fuerzas armadas venezolanas. Según el comunicado oficial, la compañía habría participado en operaciones de compra de drones de combate valuadas en millones de dólares.

Desde el Departamento de Estado, el vocero Thomas Pigott advirtió que la provisión sostenida de armamento convencional por parte de Irán hacia Caracas constituye una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. En la misma línea, remarcó que las personas y entidades alcanzadas por las sanciones evidencian cómo Teherán impulsa activamente la exportación de drones y continúa obteniendo componentes vinculados a misiles, en violación de las restricciones internacionales vigentes.

