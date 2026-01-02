SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de enero 2026 - 16:02

La hija de Kim Jong-Un visitó el mausoleo familiar y reavivó las versiones sobre su posible sucesión en Corea del Norte

La situación la posiciona como posible heredera del poder. La visita tuvo lugar durante Año Nuevo.

EFE

La hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong-Un realizó su primera visita conocida al mausoleo sagrado de la familia gobernante, un gesto que, según analistas, reforzó su proyección como posible heredera del poder en Corea del Norte.

La ceremonia ocurrió el jueves, durante el Año Nuevo, y reavivó especulaciones sobre un eventual ascenso político de la joven, identificada por fuentes especializadas como Kim Ju Ae, de unos 13 años.

De acuerdo con expertos, su presencia pública podría anticipar una designación formal en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores.

El gesto simbólico para Corea del Norte

Las imágenes difundidas el viernes por la prensa estatal mostraron a Kim Ju Ae en primera fila, junto a sus padres, realizando una profunda reverencia en el Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang. En ese recinto se exhiben los cuerpos embalsamados de su abuelo y bisabuelo, Kim Jong Il y Kim Il Sung.

La visita d ela hija de Kim Jong-Un refuerza una posible sucesión.

“El palacio es un lugar que simboliza la legitimidad del régimen norcoreano”, afirmó Cheong Seong-Chang, subdirector del Instituto Sejong. En ese sentido, sostuvo que la visita previa al congreso del partido respondió a una estrategia política cuidadosamente orquestada.

El contexto familiar

Kim Jong Un, de 41 años, representó la tercera generación de su familia al frente del país desde 1948. A lo largo de su liderazgo, conmemoró fechas estatales clave con visitas al Kumsusan, donde rindió homenaje a su padre y a su abuelo, una práctica central en la liturgia política del régimen.

Según Cheong, el líder norcoreano podría designar a su hija como primera secretaria del Partido de los Trabajadores, el segundo cargo más importante de la organización.

Otros especialistas consideraron que la edad de la adolescente limitó esa posibilidad y plantearon que recibió un rol de menor jerarquía.

El congreso y las señales hacia afuera

El próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero en cinco años, buscó definir nuevas prioridades de política estatal y reorganizar la cúpula de funcionarios.

Corea del Norte no anunció una fecha oficial, aunque la agencia de inteligencia de Corea del Sur estimó que se celebró en enero o febrero.

Desde su primera aparición en la prensa estatal en noviembre de 2022, Kim Ju Ae acompañó a su padre en desfiles militares, actos oficiales y lanzamientos de misiles.

En septiembre, asistió a una visita a Beijing, y durante los festejos de Año Nuevo de esta semana besó a su padre en la mejilla, un gesto que reforzó la imagen de cercanía.

En enero de 2024, la agencia de inteligencia surcoreana indicó que consideró a Kim Ju Ae como posible heredera de su padre.

Sin embargo, varios expertos externos discreparon con esa evaluación y señalaron la relativa juventud de Kim Jong Un y el carácter marcadamente machista de la estructura de poder norcoreana como factores que dificultaron una sucesión temprana.

