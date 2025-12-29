Tensión en el Caribe: EEUU confirmó un nuevo ataque letal contra un buque

El Comando Sur informó que fuerzas militares norteamericanas ejecutaron una operación en el Pacífico contra una embarcación vinculada al narcotráfico y al terrorismo, con dos muertos, en un contexto de creciente tensión regional.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes que fuerzas militares norteamericanas realizaron un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales , al que vinculó con organizaciones terroristas designadas y rutas de narcotráfico en el Pacífico Oriental . No hubo bajas entre el personal estadounidense aunque sí murieron dos hombres que viajaban en la embarcación.

Según informó oficialmente el Comando Sur a través de su cuenta en X , la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear “por orden del secretario de guerra Pete Hegseth ”. De acuerdo con el comunicado, el objetivo fue una embarcación que operaba en rutas conocidas del narcotráfico y que, según la inteligencia estadounidense, estaba al servicio de Organizaciones Terroristas Designadas .

Washington sostuvo que el ataque derivó en la muerte de dos hombres , identificados como “narcoterroristas” , y remarcó que ningún integrante de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante la acción. La comunicación oficial encuadró el operativo dentro de las tareas de combate contra el narcotráfico y el terrorismo que Estados Unidos desarrolla en la región.

El anuncio se conoció en un contexto de escalada de tensión regional , particularmente con Venezuela , con quien Estados Unidos mantiene un conflicto abierto. En las últimas semanas, la administración norteamericana avanzó con la incautación de buques petroleros vinculados a Caracas, profundizando un escenario de confrontación política, económica y militar .

Hasta el momento, ningún otro gobierno u organismo internacional se pronunció para confirmar o refutar la versión difundida por Estados Unidos sobre el operativo naval, ni se brindaron precisiones adicionales sobre la ubicación exacta del ataque o la identidad de la embarcación alcanzada.

Donald Trump aseguró que EEUU dio un "gran golpe" en una ofensiva a una planta en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país desmanteló una “gran instalación” dentro de Venezuela como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, en lo que sería la primera referencia pública a un presunto ataque terrestre estadounidense en ese país, mientras el gobierno de Nicolás Maduro optó por el silencio oficial.

La declaración fue realizada el viernes pasado durante una entrevista radial con John Catsimatidis, empresario republicano y dueño de la emisora WABC de Nueva York, aunque pasó casi inadvertida hasta que el diario The New York Times la citó este domingo. A partir de esa publicación, las afirmaciones de Trump generaron una fuerte repercusión y múltiples especulaciones sobre el alcance y el objetivo del ataque.

Trump describió el episodio como un golpe “duro” contra una “gran planta” vinculada al narcotráfico, sin precisar su ubicación ni el método utilizado. “Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos”, sostuvo el mandatario, en referencia a las embarcaciones que Estados Unidos viene atacando en el Caribe y el Pacífico. “Hace dos noches la desmantelamos”, agregó, lo que ubicaría el hecho en la antesala de la Navidad.