El Papa León XIV recibió al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva + Seguir en









García Cuerva mantuvo un encuentro con el pontífice en el Palacio Apostólico, en el marco de su agenda de trabajo en distintos organismos de la Santa Sede.

El papa León XIV y el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva durante el encuentro mantenido en el Vaticano, que fue difundido oficialmente este miércoles.

El papa León XIV recibió al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en una audiencia privada en el Vaticano. La visita de García Cuerva para participar de actividades vinculadas con los organismos de la Santa Sede que integra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro entre ambos fue durante el pasado sábado en el Palacio Apostólico, pero difundido en la jornada de este miércoles. El arzobispo de Buenos Aires participó además de la audiencia general que el Papa encabeza cada miércoles y, al finalizar la ceremonia, volvió a saludar personalmente a León XIV.

García Cuerva integra desde 2021 el Dicasterio para los Obispos, un organismo que interviene en los procesos de designación episcopal, y en diciembre pasado fue nombrado por el pontífice delegado pontificio para la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria Católica.

La pastoral carcelaria, el eje principal de la reunión entre León XIV y García Cuerva García Cuerva en el Vaticano, tras visitar a León XIV García Cuerva en el Vaticano, tras visitar a León XIV Ambos dialogaron sobre las tareas que el arzobispo desarrolla en el ámbito. Con una extensa trayectoria en el trabajo en contextos de encierro, forjada durante su ministerio sacerdotal en la diócesis de San Isidro, García Cuerva forma parte desde 2010 de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria en representación de América Latina y el Caribe, de la cual hoy es delegado.

“La pastoral carcelaria se aprende caminando los pabellones”, sostuvo el arzobispo en declaraciones a Vatican News. En esa línea, remarcó la importancia de una Iglesia presente en el mundo carcelario, una misión episcopal que viene reforzando, con una mirada centrada en la dignidad humana y la dimensión social de la problemática carcelaria, según señalan desde la Santa Sede.

La agenda de García Cuerva en Roma incluyó reuniones con referentes internacionales, espacios de reflexión y actividades vinculadas a futuras visitas pastorales del Papa a cárceles. “Buscamos un trabajo ágil, al servicio de las Iglesias locales”, sintetizó el arzobispo porteño. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vaticannews_es/status/2014005438266671501&partner=&hide_thread=false #GarcíaCuerva: La pastoral carcelaria se aprende caminando los pabellones - Vatican News @arzbaires https://t.co/3DHR6VemQx — Vatican News (@vaticannews_es) January 21, 2026