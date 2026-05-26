El papa León XIV alertó por la inteligencia artificial: "Puede generar una nueva exclusión social"

El Pontífice pidió controlar algoritmos, plataformas y datos, y reclamó reglas globales para evitar desigualdad y exclusión tecnológica.

León XIV alertó sobre el riesgo de que el desarrollo tecnológico quede concentrado en pocas empresas y gobiernos.

El papa León XIV cuestionó este lunes la concentración del poder tecnológico y alertó sobre el impacto social de la inteligencia artificial. A través de una serie de mensajes publicados en redes sociales y de su primera encíclica, el Pontífice pidió que los algoritmos, los datos y las plataformas digitales estén orientados al bien común y no al beneficio de unos pocos.

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En su cuenta oficial de X, León XIV sostuvo que las nuevas formas de riqueza digital deben ser consideradas bienes universales. “ Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos ”, escribió.

El Papa remarcó que el acceso desigual a esas herramientas puede generar nuevas formas de exclusión social. “ Cuando estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de compartición y de acceso, se crea una nueva brecha entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes permanecen al margen ”, advirtió.

El Papa sostuvo que la inteligencia artificial debe estar orientada al bien común y no únicamente al beneficio económico.

Más tarde, el Pontífice volvió a pronunciarse sobre el tema y apuntó directamente contra la concentración de poder en el manejo de datos y plataformas digitales. “ En las decisiones que se refieren a los flujos económicos, las plataformas digitales, la gestión de los datos y los algoritmos, no se puede dejar que pocos actores por sí solos orienten los procesos ”, señaló.

Además, reclamó mecanismos de cooperación internacional y defendió la necesidad de construir un modelo tecnológico centrado en la dignidad humana y el bien común.

“Magnifica Humanitas”, la primera encíclica de León XIV

Las declaraciones del Papa se producen después de la publicación de “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica de su pontificado, donde aborda el impacto de la inteligencia artificial sobre la sociedad, el trabajo y la política.

El documento, dividido en una introducción, cinco capítulos y una conclusión, fija la postura oficial de la Iglesia católica frente al desarrollo tecnológico y advierte sobre los peligros de que el control de la IA quede concentrado en pocas manos.

Magnifica Humanitas “Magnifica Humanitas” marca la primera gran definición doctrinaria del Vaticano sobre inteligencia artificial y tecnología.

Según el texto, la inteligencia artificial puede ampliar la participación y favorecer la justicia social, aunque también podría profundizar la desigualdad y las formas de control si su desarrollo responde únicamente a intereses económicos o geopolíticos.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”, expresó el Pontífice en la encíclica.

El Papa comparó la IA con la energía nuclear

En uno de los tramos más fuertes del documento, León XIV comparó el desarrollo de la inteligencia artificial con la energía nuclear y sostuvo que ambas tecnologías deben ser “desarmadas”.

“Desarmar la IA significa sustraerla de la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino también económica y cognitiva”, explicó.

El Pontífice agregó que actualmente existe una “carrera por el algoritmo más eficaz y por la base de datos más amplia para consolidar una ventaja geopolítica o comercial sobre los demás”.

“Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedir que domine lo humano”, remarcó.

leon xiv El Vaticano reclamó cooperación internacional para regular el impacto social y económico de la inteligencia artificial.

León XIV reclamó reglas y control público

El Papa también pidió crear “marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad”.

En otro de sus mensajes publicados este lunes, León XIV sostuvo que “un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos un acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación, y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías”.

Finalmente, el Pontífice llamó a los desarrolladores tecnológicos y a los gobiernos a replantear el rumbo de la inteligencia artificial desde una lógica basada en la transparencia, la igualdad y la responsabilidad colectiva.