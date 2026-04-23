El papa León XIV llamó a construir una "cultura de paz" frente a los conflictos globales + Seguir en









El pontífice pidió abandonar la violencia como respuesta inmediata a las crisis, advirtió por el impacto de las guerras en la población civil y cuestionó tanto los bombardeos como la represión estatal.

León XIV y un mensaje de paz en un momento de hostilidades en Medio Oriente.

El papa León XIV hizo este jueves un llamamiento a favor de una “cultura de paz” que sustituya el recurso a la violencia cada vez que surjan conflictos, al hablar con periodistas desde el avión papal que lo conducía de regreso a Roma tras su gira por África.

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Durante el diálogo, el pontífice cuestionó la lógica de resolver tensiones mediante la fuerza. “Muchas veces, cuando evaluamos ciertas situaciones, la respuesta inmediata es que debemos intervenir con violencia, con la guerra, atacando”, afirmó, y añadió: “Por lo que hemos visto, han muerto muchas personas inocentes”.

En esa línea, reforzó su postura como líder religioso. “Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, declaró León XIV, y sostuvo: “Quisiera animar a todos a encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz y no de odio y división”.

León XIV advirtió sobre elimpacto económico y humanitario del conflicto en Medio Oriente El Papa también se refirió al escenario internacional y alertó sobre el impacto económico y humanitario del conflicto en Medio Oriente. Aseguró que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán generaron una “situación caótica para la economía mundial”, además de afectar a “toda una población en Irán, de personas inocentes, que está sufriendo por esta guerra”.

Al destacar el costo humano, reveló un gesto personal que lo marcó: lleva consigo la foto de un niño musulmán libanés que lo había recibido en su visita al país y que murió durante el conflicto, símbolo del impacto directo de la violencia sobre civiles.

En sus respuestas, que alternó entre inglés, español e italiano, también lanzó críticas hacia el gobierno iraní por la represión interna. “Condeno todas las acciones que son injustas, condeno el quitar la vida a las personas, condeno la pena de muerte, creo que la vida humana debe ser respetada”, expresó. Finalmente, remarcó su posición frente a cualquier acción estatal que vulnere derechos fundamentales. “Cuando un régimen, cuando un país, toma decisiones que quitan la vida a las personas de manera injusta, entonces obviamente eso es algo que debe ser condenado”, concluyó León XIV.