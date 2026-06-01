Expectativa por un mensaje desde el Vaticano a la Argentina en un encuentro de empresarios cristianos

La carta de León XIV que espera el empresariado argentino: señales sobre su visita al país y una advertencia sobre la inteligencia artificial

El cardenal Pietro Parolín y el papa León XIV durante la presentación de la encíclica "Magnifica Humanitas" en el Vaticano.

Por estos días, en los despachos de la Iglesia, en los círculos diplomáticos del Vaticano y también en el mundo empresario argentino, una expectativa particular rodea al 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) , que se realizará los próximos 9 y 10 de junio en el Regimiento de Patricios de Palermo.

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La razón excede largamente el encuentro empresarial. Durante la apertura se leerá una carta enviada desde el Vaticano por el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, en nombre del papa León XIV. El mensaje promete convertirse en uno de los momentos más observados del evento, no sólo por el contenido que pueda transmitir sobre el rol de la empresa y el liderazgo cristiano en tiempos de cambios profundos, sino también porque llega en medio de crecientes especulaciones sobre una eventual visita del nuevo pontífice a la Argentina, Uruguay y Perú antes de fin de año.

El gesto del Vaticano adquiere un valor político y eclesial singular. León XIV eligió como uno de los ejes centrales de su naciente pontificado el impacto de la inteligencia artificial sobre la humanidad, el futuro del trabajo, la dignidad humana y los riesgos de concentración del poder tecnológico. Son precisamente los temas que ACDE colocó en el centro de su encuentro anual bajo el lema "Lo esencial ¡ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas".

La coincidencia no pasó inadvertida entre los organizadores. "Cuando escuchamos la encíclica sentimos una enorme emoción por el nivel de sincronía que existía con lo que veníamos trabajando desde octubre" , explicó Alejandra Ferraro, directora global de Recursos Humanos de Accenture y presidenta del encuentro anual de ACDE, durante una conversación con periodistas de la que participó Ámbito .

Papa León XIV viaje avión El papa León XIV tiene programado un viaje a España del 6 al 12 de junio de 2026 (Madrid, Barcelona y Canarias). Más adelante, hay un recorrido pastoral por Italia que incluye Pavía y Sant'Angelo Lodigiano (20 de junio) y Lampedusa (4 de julio). La agenda confirmada por ahora para el resto del año incluye una visita a Francia del 25 al 28 de septiembre. Vatican Media

El Papa que puso a la inteligencia artificial en el centro del debate mundial

La publicación de la encíclica Magnifica Humanitas marcó una de las primeras grandes definiciones doctrinales de León XIV.

A semejanza de León XIII con la histórica Rerum Novarum frente a la revolución industrial, el nuevo pontífice decidió enfrentar lo que considera el gran desafío civilizatorio del siglo XXI: el avance acelerado de la inteligencia artificial.

El documento reclama regulaciones internacionales, advierte sobre la concentración de poder en manos de un pequeño grupo de corporaciones tecnológicas y cuestiona la utilización militar de estas herramientas.

La encíclica también denuncia los riesgos de manipulación informativa, la explotación de menores a través de sistemas digitales, la pérdida de autonomía humana y el debilitamiento de los procesos democráticos. No se trata de una postura aislada.

Tras la publicación del texto, el Vaticano abrió una ronda de diálogo con Anthropic, una de las principales compañías de inteligencia artificial del mundo. Christopher Olah, cofundador de la firma, participó incluso de la presentación oficial del documento y reconoció públicamente que los laboratorios tecnológicos están sometidos a presiones comerciales y geopolíticas que pueden alejarlos del bien común.

El debate tiene además una fuerte dimensión geopolítica: León XIV observa con preocupación la creciente alianza entre Silicon Valley, el Pentágono y sectores de la administración estadounidense que promueven el uso militar de la inteligencia artificial. Una posición que lo ha llevado a tensar su relación con Donald Trump.

El nuevo frente entre León XIV y Donald Trump

La relación entre el Papa estadounidense y el expresidente norteamericano atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Trump acusó recientemente a León XIV de no mostrar suficiente firmeza frente al programa nuclear iraní y sostuvo que sus posiciones podrían poner en riesgo a los católicos. La respuesta papal fue directa.

"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz", respondió León XIV desde Castel Gandolfo. Y agregó una definición que sintetiza buena parte de su pensamiento: "Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear".

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El cruce ocurre en momentos en que Washington profundiza su estrategia tecnológica y militar basada en inteligencia artificial, mientras el Vaticano insiste en la necesidad de "desarmar la IA", concepto que aparece reiteradamente en Magnifica Humanitas.

Detrás de esa expresión se esconde una advertencia más profunda: evitar que la competencia tecnológica termine reemplazando a la política, la ética y la democracia.

El empresariado cristiano y el desafío de una tecnología humanizada

La discusión también atravesará el encuentro de ACDE. Alejandra Ferraro sostiene que la inteligencia artificial representa una herramienta extraordinaria, pero advierte sobre los riesgos de delegar capacidades esenciales del ser humano. "La tecnología puede ayudar muchísimo, pero no tiene capacidad de discernimiento, ni juicio propio, ni empatía real", señaló.

Desde su experiencia liderando procesos de formación tecnológica para más de 780.000 empleados de Accenture, la ejecutiva remarca que el desafío principal no es técnico sino educativo. "La inteligencia artificial puede potenciar a las personas, pero debemos enseñar a usarla para el bien. Primero pensamos, después preguntamos a la inteligencia artificial, no al revés", resume.

Una mirada similar expresa Víctor Valle, presidente de ACDE, ex CEO de Google Argentina y actualmente fundador de PIEPER AI. Para Valle, la humanidad atraviesa un cambio de época comparable o incluso superior a la revolución industrial. "La tecnología es neutra, pero cuando pasa por manos humanas deja de serlo", sostiene.

El ejecutivo considera que Argentina tiene una oportunidad inédita para aumentar productividad y competitividad gracias a la inteligencia artificial, aunque advierte que el verdadero diferencial seguirá siendo humano. "La creatividad, el pensamiento crítico, la empatía y la capacidad de relacionarnos son atributos que siguen siendo exclusivamente humanos", afirmó.

Valle también recoge una de las principales preocupaciones de la encíclica: la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico quede exclusivamente subordinado a intereses económicos, militares o geopolíticos.

La incógnita de una visita papal a Sudamérica

El contexto en el que se leerá la carta de Parolin suma un elemento adicional de interés. Desde hace semanas circulan versiones crecientes sobre una posible gira de León XIV por Sudamérica durante noviembre o diciembre.

Javier Milei aseguró públicamente que existen altas probabilidades de que el viaje incluya a la Argentina. La posibilidad también es mencionada en Uruguay y Perú. Sin embargo, fuentes eclesiásticas consultadas por Ámbito mantienen la cautela. Incluso, hay quienes aseguran que no vendrá en 2026.

Aunque reconocen que existen trabajos preparatorios y conversaciones en marcha, nadie se anima todavía a confirmar oficialmente la gira. "La organización de estos viajes suele comenzar con casi un año de anticipación, pero las confirmaciones públicas llegan recién unos cinco meses antes", explican desde ámbitos cercanos a la planificación papal.

La incertidumbre no responde únicamente a cuestiones logísticas. En la Iglesia observan con atención el complejo escenario político regional.

Las elecciones presidenciales en Perú, donde la polarización entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantiene en tensión al sistema político, así como el proceso electoral colombiano que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta, podrían modificar el contexto regional en los próximos meses.

Algunos analistas vaticanos consideran que una Sudamérica atravesada por procesos de creciente polarización ideológica podría influir en la decisión final sobre la gira.

También aparece en el radar la elección presidencial estadounidense del 3 de noviembre, cuyos resultados podrían redefinir el equilibrio político global y el futuro del trumpismo. ¿Se imaginan al papa de visita por Sudamérica días después de una derrota o triunfo de Trump?

Aunque nadie dentro de la Santa Sede vincula formalmente la agenda pastoral con los calendarios electorales, existe conciencia de que una visita papal siempre adquiere inevitablemente lecturas políticas.

Una carta que puede decir mucho más de lo que parece

Por eso la carta que Pietro Parolin leerá en nombre de León XIV el próximo 9 de junio en Buenos Aires despierta una atención inusual. No será un anuncio formal de viaje. Tampoco se espera una confirmación explícita. Pero en el Vaticano saben que cada palabra pronunciada en este momento será observada con lupa.

Especialmente en un país que nunca recibió la visita de Francisco durante su pontificado y que ahora espera saber si León XIV romperá finalmente esa larga ausencia papal.

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Mientras tanto, empresarios, dirigentes sociales y referentes eclesiásticos escucharán un mensaje que probablemente combine los grandes temas que hoy preocupan al Vaticano: la dignidad del trabajo, el liderazgo ético, la inteligencia artificial, la paz y el futuro de la democracia.

Temas que, para León XIV, forman parte de una misma discusión: cómo preservar lo humano en una época de transformaciones tecnológicas, económicas y políticas que avanzan a una velocidad sin precedentes.