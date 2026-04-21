León XIV homenajeó al papa Francisco a un año de su muerte y llamó a sostener su legado + Seguir en









El Papa evocó a su antecesor con un mensaje desde África y pidió mantener la fraternidad, la misericordia y la alegría del Evangelio.

El papa León XIV recordó a Jorge Bergoglio, remarcando su legado.

El papa León XIV recordó este martes a Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte y llamó a sostener su legado espiritual y social, en el marco de los actos conmemorativos organizados por el Vaticano, que incluyeron una misa central y distintas expresiones de homenaje al primer pontífice latinoamericano.

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Desde África, donde se encuentra de viaje, León XIV envió un mensaje a través de su cuenta en la red social X en el que destacó la huella de su antecesor. “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”, expresó.

El pontífice instó a la comunidad católica y a la sociedad en general a mantener vivos los valores que marcaron el papado de Jorge Bergoglio. “Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”, indicó.

Embed Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra… — Papa Leone XIV (@Pontifex_it) April 21, 2026 Durante la misa central celebrada en la Basílica de Santa María la Mayor, el mensaje fue leído ante los fieles, en una ceremonia que puso en primer plano la vigencia de su figura. La ausencia del Papa en Roma, debido a su gira internacional, no impidió que su voz estuviera presente en uno de los homenajes más significativos.

Los pilares del legado de Francisco, recordados por León XIV León XIV remarca que el legado de Francisco se sostiene en tres ejes fundamentales: la alegría del Evangelio, la misericordia y la fraternidad. Estos valores, señaló, deben renovarse de manera constante tanto en la vida de la Iglesia como en la práctica cotidiana de los creyentes.

Desde la cuenta Pontifex también se remarcó la importancia de preservar la memoria del pontífice argentino y de imitar su cercanía pastoral y su vocación de diálogo, rasgos que definieron su liderazgo durante años. En esa línea, el actual papa alentó a que las enseñanzas de Francisco no queden limitadas al plano religioso, sino que se proyecten en la vida social, como una guía para construir vínculos más solidarios.