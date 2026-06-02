El papa León XIV nombra a María Montserrat Alvarado, la primera mujer al frente de la comunicación del Vaticano + Agregar ámbito en









Tras cumplir seis años en el cargo, Paolo Ruffini se jubila y cede su puesto en noviembre a María Montserrat Alvarado, ejecutiva que lideraba las operaciones de EWTN News desde 2023.

El Vaticano anunció el martes el nombramiento de una alta ejecutiva de la cadena estadounidense EWTN como nueva jefa de su departamento de comunicación, por designación del papa León.

En una decisión sin precedentes para la estructura jerárquica de la Iglesia, el papa León XIV designó a María Montserrat Alvarado para encabezar el departamento de comunicación de la Santa Sede. Con este nombramiento, la ejecutiva de origen mexicano se convierte en la primera mujer en asumir un puesto de alto nivel en el Vaticano. Desde su nuevo cargo, gestionará el conglomerado informativo de la institución, que incluye su oficina de prensa, radio, prensa escrita y plataformas digitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El relevo en la comunicación del Vaticano se hará efectivo en noviembre. Alvarado, quien desde 2023 se desempeñaba como presidenta y directora de operaciones de Eternal Word Television Network (EWTN), sucederá a Paolo Ruffini. El actual directivo dejará el puesto tras seis años de gestión (2018-2024) con motivo de su jubilación.

Fundada en 1981 por la monja Madre Angélica, EWTN News evolucionó hasta convertirse en un gigante mediático global. Hoy en día, el conglomerado cuenta con casi diez canales de televisión, una editorial, un periódico y una red de emisoras de radio afiliadas. Con una línea editorial que suele resonar entre los católicos conservadores de EEUU, la cadena contó con la presencia de figuras como el expresidente Donald Trump en varias ocasiones, y tiene entre sus principales presentadores a un colaborador habitual de Fox News.

papa león xiv El papa León XIV designó a María Montserrat Alvarado para encabezar el departamento de comunicación de la Santa Sede.

María Montserrat Alvarado asume el cargo con espíritu de servicio Con esta designación, el pontífice da continuidad al proceso de reforma y renovación de la Curia Romana que inició el Papa Francisco, el cual busca integrar a fieles laicos, tanto hombres como mujeres, en puestos de alta dirección eclesial. En una declaración publicada tras el anuncio, Alvarado afirmó: “Aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado. Y estoy agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes para comunicar a Cristo al mundo”.