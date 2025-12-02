El papa León XIV pidió moderación a EEUU y reclamó que negocie con Venezuela

El Pontífice habló con periodistas durante un vuelo. Allí también pidió por la paz en Medio Oriente.

A bordo del avión que lo trasladó desde Beirut hacia Roma , el papa León XIV volvió a sostener una posición crítica ante cualquier intervención militar de Estados Unidos en Venezuela . El Pontífice, fiel a la tradición inaugurada por su antecesor argentino , se reunió con los periodistas apenas la aeronave alcanzó altura de crucero y ofreció una conferencia improvisada a diez mil metros.

Tras agradecer la labor de la prensa durante su gira, el primer Papa estadounidense respondió ocho preguntas . Esta enviada, en representación de los medios hispanohablantes, consultó por la escalada de tensión en Venezuela y las amenazas surgidas desde sectores del gobierno estadounidense.

El Pontífice no eludió el tema y, como ya lo hiciera al referirse a la política migratoria de Donald Trump , volvió a marcar distancia del enfoque de su país natal.

Criticó en forma indirecta las posiciones más agresivas de Washington y rechazó categóricamente cualquier “uso de la fuerza” para desplazar al régimen de Nicolás Maduro .

“A nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación , buscar, sobre todo, el bien del pueblo, porque tantas veces el que más sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, afirmó.

El Papa señaló que la información que llega desde el país de Trump es contradictoria: “Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. Con cierta frecuencia a veces hay que ver: por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”.

Luego insistió en la necesidad de evitar un agravamiento del conflicto: “Yo no sé más... Yo, de nuevo, creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”.

Estados Unidos intervendrá en las costas de Venezuela 2 El papa se posicionó contra el accionar de EEUU en Venezuela. Archivo

En otro tramo de la conferencia, León XIV se refirió a sus futuros desplazamientos internacionales. Confirmó que mantiene el deseo de visitar Argentina, Uruguay y su querido Perú, aunque aclaró que ese recorrido no está definido ni ocurrirá en el corto plazo.

Antes de viajar a América Latina, explicó que su prioridad será África. En tanto Papa agustino, expresó su voluntad de conocer Argelia, tierra natal de San Agustín, además de algún otro país africano que prefirió no mencionar.

“En cuanto a los viajes, seguro seguro, no hay nada. Espero realizar un viaje a África, ése sería el segundo viaje”, señaló. Consultado sobre el destino concreto, añadió: “Personalmente desearía ir a Argelia para visitar los lugares de la vida de San Agustín”.

El Pontífice destacó su interés en profundizar el diálogo interreligioso: “Pero también para continuar con el tema del diálogo y de la construcción de puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán”. Finalmente admitió que su llegada a la región sudamericana podría concretarse recién en 2026 o 2027.

El rol del papa León XIV frente al conflicto en medio oriente

La última parte del encuentro giró en torno a la situación en Medio Oriente y a una carta enviada por el grupo chiita libanés Hezbollah, que sufrió graves pérdidas producto de la ofensiva israelí, pero que en el Líbano actúa como partido político.

El Papa confirmó que la Santa Sede interviene discretamente: “Durante este viaje también tuve encuentros personales con representantes de diversos grupos que representan, en realidad, autoridades políticas, personas o grupos que tienen también algo que ver con los conflictos internos o también internacionales en la región”.

Explicó que la actuación vaticana se da “entre bastidores” y consiste en persuadir a todas las partes para abandonar la violencia y buscar soluciones no armadas.

“Nuestro trabajo principalmente no es una cosa pública que declaramos por las calles, es un poco entre bastidores. Una cosa que ya hemos hecho, en efecto, y queremos hacer para tratar de convencer a las partes a que dejen las armas, la violencia y se reúnan alrededor de una mesa y buscar soluciones que no son violentas, sino que pueden ser más eficaces. Es mejor para el pueblo”, sostuvo.

León XIV reconoció haber leído la misiva: “Sí, vi la carta”, afirmó, aunque pidió moderación al ampliar detalles. “Evidentemente de parte de la Iglesia está la propuesta que dejen las armas y que buscamos el diálogo, pero, más de esto prefiero no comentar en este contexto”.