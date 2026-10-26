Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi tras la votación + Agregar ámbito en









El astro argentino terminó quinto en la votación del Balón de Oro 2026 y no pudo conseguir su noveno galardón. Harry Kane se quedó con el premio por primera vez en su carrera, mientras que Lautaro Martínez también figuró entre los 30 nominados.

Messi quedó en el quinto puesto del Balón de Oro. X

Lionel Messi finalizó en el quinto puesto de la votación del Balón de Oro 2026, por lo que no pudo sumar el noveno trofeo de su carrera. El capitán de la Selección argentina, que no asistió a la ceremonia celebrada en Londres, quedó por detrás de Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

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El astro argentino, a los 39 años, recibió su decimosexta nominación al premio tras una temporada destacada con el Inter Miami y la Selección argentina. Con el conjunto estadounidense disputó 49 partidos, en los que convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. En el Mundial 2026 también tuvo una actuación destacada, con ocho goles y cuatro asistencias, y fue uno de los futbolistas más sobresalientes del certamen.

Messi ya había ganado el Balón de Oro en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. De esta manera, conserva el récord de mayor cantidad de galardones en la historia del premio.

Messi ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. De esta manera, conserva el récord de mayor cantidad de galardones en la historia del premio. Lautaro Martínez también estuvo entre los nominados Otro argentino que apareció entre los 30 candidatos fue Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien recibió su quinta nominación al Balón de Oro. El atacante marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros durante la temporada.

Además, conquistó dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Anteriormente, había sido nominado en las ediciones de 2021, 2023, 2024 y 2025.

Por su parte, Emiliano Martínez terminó en el quinto puesto de la votación al mejor arquero. El guardameta argentino, que pasó del Aston Villa al Chelsea, quedó detrás del español Unai Simón, quien se llevó el reconocimiento. El Top 10 del Balón de Oro 2026 Harry Kane (Bayern Múnich).

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Lamine Yamal (Barcelona).

Rodri (Manchester City / Barcelona).

Lionel Messi (Inter Miami).

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Erling Haaland (Manchester City).

Michael Olise (Bayern Múnich).

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). Todos los ganadores del Balón de Oro 2026 Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona).

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).

Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao).

Mejor arquera: Cata Coll (Barcelona).

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (España).

Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).

Mejor club masculino: Paris Saint-Germain (Francia).

Mejor club femenino: Barcelona (España).

Premio Sócrates: Bukayo Saka (Inglaterra / Arsenal).