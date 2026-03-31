El Pentágono advierte sobre una posible escalada y no descarta enviar tropas a Medio Oriente: "Negociamos con bombas"

El secretario de Defensa aseguró que las conversaciones con Irán siguen activas, pero advirtió que EEUU mantiene opciones militares y podría escalar la ofensiva.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth , afirmó que Washington negocia con Irán mientras intensifica los ataques, no descartó el uso de tropas terrestres y aseguró que la capacidad militar iraní está en retroceso , en un contexto donde la guerra en Medio Oriente entra en una fase decisiva.

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Durante un briefing, Hegseth dejó en claro que las negociaciones con Teherán continúan, aunque bajo presión militar directa. “Las conversaciones son absolutamente reales. Están en curso, están activas y, creo, están ganando impulso” , sostuvo.

Sin embargo, marcó el tono de la estrategia estadounidense: “Preferiríamos con mucho alcanzar un acuerdo, siempre que Irán esté dispuesto a renunciar a los materiales y a las ambiciones que posee, y a garantizar la apertura del Estrecho. Ese es el objetivo. No queremos emprender acciones militares más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, mientras tanto, negociaremos con bombas”.

Consultado sobre una posible invasión terrestre , el funcionario no la descartó y respaldó la posibilidad de desplegar fuerzas en el terreno. En ese sentido, llamó a la base política de Donald Trump a confiar en el liderazgo del mandatario.

Hegseth aseguró que no entiende “por qué la base no debería confiar en la capacidad de Trump para llevar adelante una operación de ese tipo” , en referencia a una eventual intervención directa.

Además, subrayó que Estados Unidos cuenta con múltiples alternativas frente al respaldo que Rusia y China brindan a Irán: “Si fuera necesario, podríamos implementar esas opciones”, aunque aclaró que “quizás no tengamos que utilizarlas en absoluto”.

Presión a aliados y foco en el estrecho de Ormuz

El secretario de Defensa también apuntó contra los aliados internacionales por su rol en el conflicto y reclamó mayor participación. “¿Dónde está la Royal Navy británica?”, cuestionó, al tiempo que insistió en que otros países deben involucrarse más activamente.

Lancha rapida IRani El peligro final para los petroleros que intenten cruzar el estrecho de Ormuz no son ni los misiles ni los drones, sino la inmensa flota de lanchas rápidas de los Iranies.

“Otros países deberían escuchar cuando habla el presidente. No somos los únicos involucrados. Ha demostrado que sus palabras tienen un peso real. Está señalando que quizás deberían empezar a aprender a luchar por ustedes mismos”, afirmó.

En paralelo, destacó que “un mayor número de barcos está transitando por el estrecho de Ormuz”, un resultado que atribuyó a la estrategia impulsada por Trump.

Más presión militar y señales de debilitamiento iraní

Tras visitar a tropas estadounidenses en la región, Hegseth aseguró que la moral es alta y que existe “la voluntad de completar la misión”. Incluso reveló que los militares le pidieron “bombas más potentes para atacar Irán”.

Pete Hegseth El secretario de Defensa aseguró que la capacidad militar iraní muestra signos de debilitamiento.

El funcionario también sostuvo que “estas tropas quieren terminar esta batalla por sus hijos y sus nietos”, y que el poder militar estadounidense sigue en ascenso mientras que el de Irán muestra signos de desgaste. “Tenemos cada vez más opciones, mientras ellos tienen cada vez menos. En apenas un mes, en un solo mes, hemos dictado las condiciones”, aseguró en referencia a la "Operación Furia Épica”.

Inteligencia militar y caída en los ataques iraníes

Según datos del Comando Central (Centcom), los ataques recientes están afectando la estructura militar iraní. Hegseth indicó que la ofensiva estadounidense está “socavando la moral de las fuerzas armadas iraníes”, generando “deserciones generalizadas, escasez de personal clave y frustración entre los mandos militares”.

Además, remarcó que “en las últimas 24 horas Irán ha lanzado el número más bajo de misiles y drones” desde el inicio de la guerra, lo que interpretó como una señal del debilitamiento de su capacidad ofensiva.

“Si Irán es inteligente, hará un acuerdo”, advirtió el secretario de Defensa, y concluyó: “Los próximos días serán decisivos”.