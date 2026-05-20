Superpetroleros salen del estrecho de Ormuz con millones de barriles tras meses de tensión en Medio Oriente

Tres grandes petroleros lograron cruzar el estrecho de Ormuz luego de permanecer más de dos meses varados por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz continúa limitado tras meses de conflicto en Medio Oriente.

Tres superpetroleros lograron abandonar el estrecho de Ormuz transportando unos 6 millones de barriles de petróleo crudo hacia mercados asiáticos, luego de permanecer más de dos meses varados en el Golfo Pérsico por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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La salida de los buques aparece como una de las primeras señales de reactivación parcial del tránsito marítimo en uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta , aunque la actividad continúa muy lejos de los niveles habituales y persisten fuertes riesgos operativos para la navegación.

Según datos de transporte marítimo de LSEG y Kpler relevados por Reuters, los barcos atravesaban el miércoles la ruta de tránsito definida por Irán para permitir el paso de embarcaciones comerciales.

El estrecho de Ormuz concentra habitualmente cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y energía , pero desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero el flujo marítimo cayó drásticamente.

Antes del conflicto, el tránsito promedio oscilaba entre 125 y 140 travesías diarias . Actualmente, según el análisis de Reuters basado en datos satelitales y seguimiento marítimo, apenas unos 10 barcos por día logran ingresar o salir del estrecho.

petrolero Antes del conflicto, el tránsito promedio oscilaba entre 125 y 140 travesías diarias. Marinetraffic

Además, cerca de 20.000 marineros permanecen varados en el Golfo a bordo de cientos de embarcaciones afectadas por las restricciones y riesgos de navegación.

La mayoría de los barcos que continúan operando son buques de carga menores o embarcaciones dedicadas al transporte químico y de petróleo licuado, mientras que los grandes petroleros siguen representando una pequeña proporción del tránsito total.

Los buques que lograron cruzar Ormuz

Uno de los superpetroleros que abandonó la zona fue el VLCC Universal Winner, con bandera surcoreana, que transporta 2 millones de barriles de crudo kuwaití cargados a comienzos de marzo.

Según los datos de Kpler, el buque tiene como destino el puerto de Ulsan, donde opera SK Energy, la mayor refinería de Corea del Sur.

petrolero A pesar de algunos movimientos puntuales, el escenario sigue siendo considerado de “alto riesgo” para la navegación comercial.

También lograron salir del Golfo dos petroleros chinos. Uno de ellos es el Yuan Gui Yang, que cargó 2 millones de barriles de crudo iraquí de Basora un día antes del inicio de la guerra.

El barco fue fletado por Unipec, brazo comercial de Sinopec, y se dirige al puerto chino de Shuidong para descargar el cargamento a comienzos de junio.

Otro de los buques que retomó operaciones fue el Ocean Lily, con bandera de Hong Kong, que transporta crudo catarí e iraquí con destino al puerto chino de Quanzhou.

Persisten los riesgos en la región

A pesar de algunos movimientos puntuales, el escenario sigue siendo considerado de “alto riesgo” para la navegación comercial.

El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada de Estados Unidos, advirtió sobre “múltiples casos de insultos agresivos y acciones contundentes por parte de unidades iraníes” registrados en las últimas 48 horas.

En paralelo, asociaciones internacionales del sector naviero emitieron nuevas directrices para las embarcaciones que intenten navegar por el estrecho.

Entre los principales riesgos mencionaron posibles ataques, presencia de drones y minas, congestión impredecible del tránsito marítimo y una reducción de la supervisión militar habitual en la zona.

Las entidades también alertaron que cientos de barcos permanecen acumulados en la región y que una eventual normalización del tránsito podría generar problemas severos de navegación dentro del estrecho debido al volumen de embarcaciones retenidas.

El impacto global sobre el mercado petrolero

La crisis en Ormuz continúa generando tensión sobre el mercado energético global.

El estrecho representa uno de los principales puntos de paso para las exportaciones de petróleo de Medio Oriente hacia Asia y Europa, por lo que cualquier interrupción tiene impacto directo sobre precios internacionales, costos logísticos y abastecimiento energético.

La situación también aceleró cambios en estrategias energéticas de distintos países importadores, especialmente en Asia, donde gobiernos comenzaron a reforzar políticas vinculadas a energías renovables, almacenamiento y diversificación de proveedores para reducir dependencia del Golfo Pérsico.

Mientras tanto, el mercado sigue atento a la evolución del conflicto y a la posibilidad de una reapertura más amplia del corredor marítimo más importante del comercio petrolero mundial.