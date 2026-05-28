Tras encabezar una reunión del Consejo Económico y Social para analizar la crisis nacional, Rodrigo Paz extendió una convocatoria formal: "Invito por última vez al señor Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari, y a Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana (COB)". El mandatario boliviano detalló que les remitió una carta formal para que asistan con sus directivas, aclarando: "No quiero que se les acuse de traición ni de haber cambiado de postura".
El presidente de Bolivia lanzó una advertencia final y convoca a un diálogo urgente
El mandatario envió cartas formales a los líderes sindicales Vicente Salazar y Mario Argollo para una última mesa de negociación, asegurando que el encuentro busca el consenso sin afectar la postura política de los dirigentes.
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Los graves disturbios y bloqueos de carreteras que afectaron a diversas regiones del país se desencadenaron tras el cabildo organizado por la Central Obrera Boliviana en la ciudad de El Alto el 1º de Mayo. En este contexto, Paz rememoró a las víctimas que dejaron los 27 días de conflicto, detallando los fallecimientos de tres mujeres y un niño de 12 años como consecuencia directa de los cortes de rutas, además del caso de David Cruz, el joven que fue asesinado en la localidad de Vilaque y sobre cuyo cuerpo todavía se están llevando a cabo las pericias balísticas correspondientes.
Ante este panorama de violencia, el mandatario exigió que se determinen las responsabilidades legales pertinentes y lanzó una advertencia definitiva a los sectores movilizados. "Alguien tendrá que responder por estas muertes", sentenció la máxima autoridad del Estado, quien a pesar de la gravedad de la situación insistió en que el Poder Ejecutivo mantiene la disposición de sentarse a negociar, "pero por última vez", según reportó la Agencia Nazionale Stampa Associata.
Paz exige respetar la Constitución y no descarta el estado de emergencia
Rodrigo Paz remarcó que obtuvo casi el 55% de los sufragios para ejercer un mandato de cinco años, oportunidad en la que recalcó que "Los presidentes no pueden ser destituidos a voluntad".
En esa misma línea, el líder exigió el cumplimiento del marco legal vigente y sugirió la opción de implementar el estado de emergencia con el fin de devolver la normalidad al país, al manifestar que "Se debe respetar el voto popular y la Constitución. Si no desean dialogar, existen normas establecidas por ley".