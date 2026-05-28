El presidente de Bolivia lanzó una advertencia final y convoca a un diálogo urgente + Agregar ámbito en









El mandatario envió cartas formales a los líderes sindicales Vicente Salazar y Mario Argollo para una última mesa de negociación, asegurando que el encuentro busca el consenso sin afectar la postura política de los dirigentes.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Tras encabezar una reunión del Consejo Económico y Social para analizar la crisis nacional, Rodrigo Paz extendió una convocatoria formal: "Invito por última vez al señor Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari, y a Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana (COB)". El mandatario boliviano detalló que les remitió una carta formal para que asistan con sus directivas, aclarando: "No quiero que se les acuse de traición ni de haber cambiado de postura".

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Los graves disturbios y bloqueos de carreteras que afectaron a diversas regiones del país se desencadenaron tras el cabildo organizado por la Central Obrera Boliviana en la ciudad de El Alto el 1º de Mayo. En este contexto, Paz rememoró a las víctimas que dejaron los 27 días de conflicto, detallando los fallecimientos de tres mujeres y un niño de 12 años como consecuencia directa de los cortes de rutas, además del caso de David Cruz, el joven que fue asesinado en la localidad de Vilaque y sobre cuyo cuerpo todavía se están llevando a cabo las pericias balísticas correspondientes.

Ante este panorama de violencia, el mandatario exigió que se determinen las responsabilidades legales pertinentes y lanzó una advertencia definitiva a los sectores movilizados. "Alguien tendrá que responder por estas muertes", sentenció la máxima autoridad del Estado, quien a pesar de la gravedad de la situación insistió en que el Poder Ejecutivo mantiene la disposición de sentarse a negociar, "pero por última vez", según reportó la Agencia Nazionale Stampa Associata.

Protestas en Bolivia contra Rodrigo Paz Protestas en Bolivia en contra de Rodrigo Paz. Raldes

Paz exige respetar la Constitución y no descarta el estado de emergencia Rodrigo Paz remarcó que obtuvo casi el 55% de los sufragios para ejercer un mandato de cinco años, oportunidad en la que recalcó que "Los presidentes no pueden ser destituidos a voluntad". En esa misma línea, el líder exigió el cumplimiento del marco legal vigente y sugirió la opción de implementar el estado de emergencia con el fin de devolver la normalidad al país, al manifestar que "Se debe respetar el voto popular y la Constitución. Si no desean dialogar, existen normas establecidas por ley".

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