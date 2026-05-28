El Servicio Meteorológico Nacional aclaró que no existe el "alerta violeta" y explicó la diferencia con las advertencias

El organismo detalló que su sistema oficial no contempla esa categoría y que los únicos colores válidos son verde, amarillo, naranja y rojo.

Para señalar las zonas con advertencias, el mapa se marca en color violeta.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) publicó un comunicado en X (ex Twitter) donde aclaran que no existe una categoría denominada "alerta violeta" , luego de la confusión generada por en portales de noticias y redes sociales.

La aclaración se dio en el marco de jornadas con bancos de niebla persistentes en distintas zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y provincias del Litoral, donde la visibilidad reducida generó complicaciones en rutas y aeropuertos.

El organismo explicó que su sistema de alertas utiliza otros niveles establecidos formalmente para informar riesgos meteorológicos y que, en caso de estos fenómenos, lo correcto es hablar de advertencias según la intensidad y el impacto esperado. A continuación, conocé los detalles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2060007156930298088?s=20&partner=&hide_thread=false Digale NO al alerta violeta . Este alerta no existe



Las advertencias son únicas y no se dividen en niveles. Se emiten por niebla, polvo, humo o cenizas volcánicas, eventos que pueden afectar a las actividades de la vida cotidiana pic.twitter.com/EqwPNQWh5t — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 28, 2026

La advertencia por niebla del SMN sobre CABA y otros puntos

Durante el miércoles 27 de mayo, el SMN emitió una advertencia por niebla para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

El fenómeno se debe a la combinación de alta humedad, viento débil y estabilidad atmosférica, condiciones típicas del otoño que favorecen la formación de bancos de niebla densos y persistentes.

Según el organismo, pueden provocar una reducción significativa de la visibilidad, afectando tanto la circulación vehicular como la operatividad en aeropuertos. De hecho, se registraron demoras en vuelos, desvíos y protocolos especiales de seguridad en distintas terminales aéreas del país.

En el AMBA, la niebla se mantuvo durante gran parte de la mañana y se espera que continúe de forma intermitente en los próximos días, aunque con tendencia a disminuir hacia el final de la semana. El resto de las jornadas se presenta con tiempo estable, temperaturas frescas y baja probabilidad de precipitaciones.

CLIMA smn

Cuál es la diferencia entre alerta y advertencia

De acuerdo con la publicación del SMN, las alertas se utilizan cuando se prevén fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo al ambiente, la vida o los bienes de las personas. En estos casos, el organismo emite detalles y recomendaciones específicas para la población.

En cambio, las advertencias o avisos se emiten cuando un episodio puede afectar las actividades cotidianas, como ocurre con la niebla, el polvo, el humo o la ceniza volcánica. La institución busca informar sobre su presencia y posibles efectos, pero sin que necesariamente implique una situación de peligro extremo.

Y, para señalar las zonas con advertencias, el mapa se marca en color violeta.

Niveles de alerta del SMN

El sistema oficial de alertas del SMN se organiza en cuatro niveles que permiten dimensionar el impacto potencial de los fenómenos meteorológicos: