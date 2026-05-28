El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un comunicado en X (ex Twitter) donde aclaran que no existe una categoría denominada "alerta violeta", luego de la confusión generada por en portales de noticias y redes sociales.
El Servicio Meteorológico Nacional aclaró que no existe el "alerta violeta" y explicó la diferencia con las advertencias
El organismo detalló que su sistema oficial no contempla esa categoría y que los únicos colores válidos son verde, amarillo, naranja y rojo.
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La aclaración se dio en el marco de jornadas con bancos de niebla persistentes en distintas zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provincias del Litoral, donde la visibilidad reducida generó complicaciones en rutas y aeropuertos.
El organismo explicó que su sistema de alertas utiliza otros niveles establecidos formalmente para informar riesgos meteorológicos y que, en caso de estos fenómenos, lo correcto es hablar de advertencias según la intensidad y el impacto esperado. A continuación, conocé los detalles.
La advertencia por niebla del SMN sobre CABA y otros puntos
Durante el miércoles 27 de mayo, el SMN emitió una advertencia por niebla para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
El fenómeno se debe a la combinación de alta humedad, viento débil y estabilidad atmosférica, condiciones típicas del otoño que favorecen la formación de bancos de niebla densos y persistentes.
Según el organismo, pueden provocar una reducción significativa de la visibilidad, afectando tanto la circulación vehicular como la operatividad en aeropuertos. De hecho, se registraron demoras en vuelos, desvíos y protocolos especiales de seguridad en distintas terminales aéreas del país.
En el AMBA, la niebla se mantuvo durante gran parte de la mañana y se espera que continúe de forma intermitente en los próximos días, aunque con tendencia a disminuir hacia el final de la semana. El resto de las jornadas se presenta con tiempo estable, temperaturas frescas y baja probabilidad de precipitaciones.
Cuál es la diferencia entre alerta y advertencia
De acuerdo con la publicación del SMN, las alertas se utilizan cuando se prevén fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo al ambiente, la vida o los bienes de las personas. En estos casos, el organismo emite detalles y recomendaciones específicas para la población.
En cambio, las advertencias o avisos se emiten cuando un episodio puede afectar las actividades cotidianas, como ocurre con la niebla, el polvo, el humo o la ceniza volcánica. La institución busca informar sobre su presencia y posibles efectos, pero sin que necesariamente implique una situación de peligro extremo.
Y, para señalar las zonas con advertencias, el mapa se marca en color violeta.
Niveles de alerta del SMN
El sistema oficial de alertas del SMN se organiza en cuatro niveles que permiten dimensionar el impacto potencial de los fenómenos meteorológicos:
- Verde: tranquilidad. No se esperan situaciones meteorológicas peligrosas. Las condiciones son normales, sin riesgos para la población ni para las actividades cotidianas.
- Amarillo: informate. Se prevén fenómenos que pueden tener impacto leve a moderado. Es recomendable mantenerse actualizado y tomar precauciones básicas ante posibles complicaciones.
- Naranja: preparate. Se anticipan eventos meteorológicos peligrosos con capacidad de afectar actividades diarias, generar interrupciones en el tránsito y provocar daños materiales o situaciones de riesgo.
- Rojo: seguí instrucciones. Se trata de fenómenos excepcionales de gran intensidad, con alto riesgo para la población. Es fundamental respetar las indicaciones de las autoridades y los organismos de emergencia.